Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, köpeğin kürekle öldürülmesi olayıyla ilgili davada; mahkeme heyeti, köpeğe vurarak öldüren ve haklarında 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen sağlık teknisyeni Murat Bacak ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Çakmak'ın (28) tahliyesine karar verdi. Duruşma 20 Ocak tarihine ertelendi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Konya

2023-01-02 14:50:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.