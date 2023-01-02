Köpeğin kürekle öldürülmesinde sanıklar hakim karşısında (3)



`HUKUK MÜCADELEMİZ BOŞA ÇIKTI´

Konya'da, köpeğin kürekle öldürülmesi davasında duruşma çıkışı Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, açıklama yaptı. Tahliye kararını eleştiren avukat Gürsoy, "Duruşmaya ilişkin meslektaşlarım ile uzun bir hukuk mücadelesi verdik ancak bu mücadelemizin boşa çıktığını söylemekten çok üzgünüm. Videoyu izlediyseniz göreceksiniz bu video kayıtlarında sessiz kalan, gayet olağan bir durummuş gibi sanki her dakika barınakta olan bir şeymiş gibi sessiz kalan birçok kişi görüyoruz. Bu kişilerin tanık olarak ifadesini başvuruldu. Kamera kayıtlarında görmelerine rağmen 'Ben olayı görmedim' dediler. Veteriner hekimlerin 17 Kasım tarihli ölüm olayına ilişkin 25 Kasım'da geçmişe yönelik belgede sahtecilik suçunu işleyecek şekilde geçmişe dönük tutanak düzenledikleri de ortaya çıktı. Bütün ifadelerimiz ve beyanlarımız mahkemede dinlendi ancak buna rağmen katılma taleplerimiz reddedildi. Katılma talebimizin reddedilmesi de şu demek oluyor; biz ne dosya da dinlenen tanık ifadelerine müdahale edebildik. Buradan çıkacak olan tahliye kararına itiraz edebileceğiz. Tamamen bütün barolardan katılan meslektaşlarımız katılma kararı verilmeyerek dosyadan diskalifiye edildiler. Netice itibarıyla savcı, 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi. Sanık vekili yazılı beyanda bulunmak için süre istediğinden duruşma, 20 Ocak´a bırakıldı. 20 Ocak günü karar çıkacak fakat dediğim gibi sadece bu 2 sanık ile ilgili karar çıkacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI-Melih İlhan GÜN

2023-01-02 16:44:36



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