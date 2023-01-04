Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

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Konya Adana karayolunda askeri kamyonetin yoğun sis nedeniyle tır' a çarpması sonucu meydana gelen kazada; 1'i astsubay 2 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Konya

2023-01-04 10:58:52



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