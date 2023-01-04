

Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da askeri araç, yoğun sisin etkili olduğu yolda TIR'a çarptı. Kazada 1'i astsubay, 1'i er 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, KonyaAdana yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Askeri araç, yoğun siste meydana gelen kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i astsubay, 1'i er olmak üzere 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI

2023-01-04 11:07:59



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