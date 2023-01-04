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Konya'da askeri araç, TIR'a çarptı: 2 şehit, 2 yaralı- Yeniden

DHA

Konya'da askeri araç, TIR'a çarptı: 2 şehit, 2 yaralı- Yeniden


Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da askeri araç, yoğun sisin etkili olduğu yolda TIR'a çarptı. Kazada 1'i astsubay, 1'i er 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, KonyaAdana yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Askeri araç, yoğun siste meydana gelen kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i astsubay, 1'i er olmak üzere 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya
2023-01-04 11:10:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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