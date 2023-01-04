

ŞEHİT ASKER, BABA OLMAYA HAZIRLANIYORMUŞ

Konya'da, askeri aracın yoğun sisin etkili olduğu yolda TIR'a çarpması sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Harun Uğur'un, geçen temmuz ayında Beşire Uğur ile dünya evine girdiği öğrenildi. Beşire Uğur'un 20 günlük halime olduğu ve şehit düşen Harun Uğur'un baba olmaya hazırlandığı belirtildi.

Şehit askerler Piyade Astsubay Çavuş Harun Uğur ile Piyade Er Halil Seltan'ın için yarın sabah saatlerinde 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenleneceği bildirildi. Törenin ardından şehit Uğur'un cenazesinin Malatya'ya, şehit Seltan'ın cenazesinin de Hatay'a uğurlanması bekleniyor. Yaralı erler Mustafa Çitçi ile Muhammed Can Öklü'nün ise tedavisi sürüyor. (DHA)Mehmet OKUYUCU/ KARAPINAR (Konya), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Mehmet OKUYUCU

2023-01-04 18:36:35



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