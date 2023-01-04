Konyaspor - Sivasspor: 2-2

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Hasan DÖNMEZ / KONYA, (DHA)

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Serkan Olguncan, Gökhan Barcın

KONYASPOR: Erhan Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 87 Uche), Bruno Paz (Dk. 46 Soner Dikmen), Amilton (Dk.80 Muric), Muhammet Demir (Dk. 69 Endri Çekiçi), Diouf

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural Goutas, Gradel (Dk. 62 Ahmed Musa) Robin Yalçın, N´jie, Keita (Dk.76 Alaaddin Okumuş), Angielski (Dk. 86 Uğur Çiftçi), Hakan Arslan (Dk. 62 Charisis), Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Ulvestad

GOLLER: Dk. 21 Muhammet Demir, Dk. 56 (P) Hadziahmetovic (Konyaspor), Dk.33 (P) Gradel Dk.79 Charisis (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Bruno Paz, Muhammet Demir, Uche, Endri Çekiçi (Konyaspor), Robin Yalçın (Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig'in 17'inci haftasında Arabam.com Konyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

11´inci dakikada Amilton´un ortasında topa yükselen Diouf´un kafa vuruşu kalecide kaldı.

20´inci dakikada Hadziahmetovic´in ara pasıyla ceza alanı sol çaprazına sokulan Michalak´ın şutu üstten auta çıktı.

21´inci dakikada Diouf´un ara pasıyla ceza alanına giren Muhammet Demir´in şutu ağlarla buluştu: 1-0.

32´nci dakikada Calvo´nun ceza alanı içindeki müdahalesiyle N´jie yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi.

33´üncü dakikada topun başına gelen Gradel meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

54´üncü dakikada ceza alanına gönderilen topa Robin Yalçın´ın elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

56´ncı dakikada topun başına geçen Hadziahmetovic´in penaltı atışı ağlarla buluştu: 2-1.

71´inci dakikada ceza alanı yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Endri Çekiçi´nin şutunu kaleci güçlükle uzaklaştırdı.

79´uncu dakikada Alaaddin´in sağ çaprazdan ara pasında topa gelişine vuran Charisis´in şutu ağlarla buluştu: 2-2.

Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-01-04 22:09:11



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