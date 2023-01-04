Konyaspor - Sivasspor maçının ardından



Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Konyaspor, sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Konyaspor maçının zorlu olacağını bildiklerini, buradan çıkartılan 1 puanın kendileri için avantaj olduğunu ifade eden Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bu deplasmanın çok zor olacağını biliyorduk. Dünya Kupası arasında da çok iyi hazırlandık. Kasımpaşa deplasmanında 3 puan aldık. Arkasından oynadığımız olaylı Galatasaray maçında da bize göre orada da bizim puanımız vardı. 1 veya 3 puan kesin vardı. Sonra da zor bir deplasmana geldik. Konya takımı çok iyi bir takım. Bu maçın zor olacağını biliyorduk, çok eksiğimiz vardı. Maçın devre arasında Gradel´i çıkarmak istedik, çıkmadı. Onun da sakatlığı vardı ama 5 dakika oynatıp onu da çıkarttık. Bütün bu eksikliklere, hafta içi yaşadığımız olaylara rağmen buradan puan çıkarmak bizim için bir avantaj tabii ki. Şimdi kalan son maçımız, bizim için final gibi maçlardan birisi. Kayserispor maçını da iyi bir şekilde kapatmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bugün birçok pozisyon oldu, penaltı pozisyonları oldu, fauller oldu hakem soğukkanlılıkla maçı yönetti kendisini tebrik ediyoruz" dedi.

PALUT: KAZANMAMIZ GEREKİYORDU

Kazanmak istedikleri maçtan 2 puan kaybettiklerini söyleyen Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Kazanmamız gerekiyordu. Maç öncesi plan buydu. Sahanın içine baktığımız zaman da kazanmamız gereken bir maç olarak oyun devam etti. Ama kazanılması gereken bir maç, negatif anlamda nasıl bitirebilir, bunun dersini verdik. 2 puan kaybettik. Futbol maalesef bazen değerlendirme zamanı bile bırakmıyor. 3 gün sonra maçımız var ve tekrar bir şekilde bugün ne kadar üzülmüş olsak da, kazanmaya çok yakın olduğumuz maçtan 1 puanla ayrılıyor olsak da yarın itibariyle Karagümrük maçının hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.

"VAR KAYITLARI SAHA İÇİNDE ÜLKE FUTBOLUNU KOPARMAYA DOĞRU GİDİYOR"

Teknik direktör Palut, bir basın mensubunun VAR odası kayıtlarının yayınlanmasıyla ilgili sorusuna, "Türk futbolunun marka değeri anlamında şu anda açıklamalar fırtınası, VAR kayıtlarının dinlenmesi tamamen saha içinden ülke futbolunu koparmaya doğru gidiyor. Bundan çok da memnun değilim, rahatsızım. Bazı sorunlar ve hatalar oluyor ama inşallah tez zamanda çözülür. `VAR kayıtlarında ne var, VAR hakemi ne demişti, biz de bir açıklama yapalım hakkımızı koruyalım´ gibi algı fırtınası bir an önce biter. Ligimizin marka değerini artıracak en doğru yer olan saha içine döneriz" şeklinde cevap verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İlhan Palut'un açıklamaları

-Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

(KJ:Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-01-04 23:04:25



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