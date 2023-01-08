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Restoran çıkışı tekme tokat dövüldü, şikayetçi olmadı

DHA

Restoran çıkışı tekme tokat dövüldü, şikayetçi olmadı


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da D.Ö., adlı kadın birlikte yemek yediği arkadaşı Y.Ç. tarafından restoranın çıkışında tekme tokak dövüldü. Restoran görevlilerinin engel olmaya çalıştığı o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. D.Ö. ile Y. Ç.'nin, birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. 
Olay,  geçen cuma günü Selçuklu ilçesi Ferit Paşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi'nde meydana geldi. D.Ö. isimli kadın ile restoranda birlikte yemek yediği arkadaşı Y.Ç. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma restoran çıkışında kavgaya dönüştü. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde ise D. Ö. yürürken arkasından koşarak gelen Y. Ç. kadına önce tekme atıyor, daha sonra tutup yere fırlatıyor. Y.Ç., ardından yerde yatan D.Ö.'nin ayağına basıp tekmeledi. Bu sırada araya giren restoran çalışanlarının Y. Ç.'yi tutmasıyla kavga sona erdi. D.Ö. ve Y. Ç.'nin  birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.  (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-01-08 11:21:35

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