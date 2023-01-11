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Konyaspor Başkanı Özgökçen: Ahmet Çalık'ın anılması herkese nasip olmayacak bir duygu

DHA

Konyaspor Başkanı Özgökçen: Ahmet Çalık'ın anılması herkese nasip olmayacak bir duygu


Melih İlhan GÜN / KONYA, (DHA)Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, geçen yıl trafik kazasında yaşamını yitiren milli futbolcu Ahmet Çalık'la ilgili, "Güzel yerlere isminin verilmesi, ismi ile Ahmet Çalık'ın anılması herkese nasip olmayacak bir duygu" dedi. Meram Belediyesi, geçen yıl 11 Ocak günü Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın anısına  ulusal fotoğraf yarışması düzenledi. Yarışmaya katılanların eserleri bugün düzenlenen törenle Tantavi Kültür Merkezi'nde sergilendi. Aynı zamanda dereceye girenlere de ödülleri dağıtıldı. Törene Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve Ahmet Çalık'ın dayısı Erkan Tarhan katıldı. 
Ahmet Çalık'ı güzel temennilerle andıklarını ifade eden Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Ahmet'in vefatının üzerinden 1 yıl geçti. 1 yılın üzerine Ahmet'in güzel temennilerle anıldığını görüyoruz. Herkese böyle bir yaşam ve yaşamın sonunda da böyle anılmayı Allah hepimize nasip etsin. Ahmet Çalık'a ithafen bugün fotoğraf sergisi düzenlenmiş, oldukça güzel fotoğrafları bugün gördük. Özellikle birinci seçilen fotoğraf benim çok ilgimi çekti. Dağa tırmanırken yarım kalmış bir dağ tırmanma hadisesi ve arkasından doğan güneş ışığı sanki Ahmet'in vefatından sonra da gençliğe örnek olacak yaşam tarzını anlatıyor. Bu şekilde anılabilmek önemli, güzel yerlere isminin verilmesi, ismi ile Ahmet Çalık'ın anılması herkese nasip olmayacak bir duygu. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
"ADININ YAŞATILMASI BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"
Düzenlenen sergide Ahmet Çalık'ın örnek bir kişilik ve Türk futbolunun beyefendisi olduğunu dile getiren Çalık'ın dayısı Erkan Tarhan, "Özellikle tarihe not düşmek adına bazı şeyleri dile getiriyoruz. Ben neden tarihe not düşmek istediğimi sizinle paylaşmak istiyorum. Malum dün doğduk, bugün yaşıyoruz, yarın öleceğiz hikayenin planı bu. Bu hikaye göz açıp kapayıncaya kadar hızla geçen bir zaman dilimi. Ahmet'in ömrü de öyle oldu, geride çok güzel anılar bıraktı. Bizim Ahmet'e öğüt verip şöyle yap, böyle yap, dediğimiz şeylerin fazlasını yapmış Ahmet ama tek bir şeyi yapmamış bunun reklamını yapmamış. Her geçen gün onun yaptığı iyiliklerin, dokunduğu insanların duaları ve mesajları bize ulaştığında ben nasıl bir insanı kaybettiğimizi tekrar görüyorum. O örnek bir kişilik, bir rol model aslında. Kendinden sonra gelenlere, sporcu arkadaşlarımıza, gençlere ve çocuklara nefsine hakim olan, şan ve şöhretten beslenmeyip mütevazi yaşantısıyla sadece başarıya odaklanan, belirlediği çizgiden sapmayan örnek bir kişilikmiş. Bunu Ahmet'in dayısı olmamın dışında yaptıklarıyla yakinen ve daha sonradan gelen haberlerle yeni yeni tanıyorum belki de. Bu vesileyle adını yaşatanlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca Konya'nın açmış olduğu kucak, Konyaspor'un yakın ilgisi, yolda geçen herkesin Ahmet'e sarılması ve onu evladı gibi görmesi Ahmet'in yüzünü fazlasıyla güldürmüştü, doğru yerdeyim çok mutluyum demişti. Bazen de nasipten öteye gitmeyen bir hayat var, yüzü gülerek gitti burada çok mutluydu bu vesile ile ben Konya halkına, Konyaspor'un yöneticilerine ve futbolcularına şükranlarımı arz ediyorum. Bugün de Sille Sanat Sarayı onun adını yaşatmak için bir organizasyon düzenledi. Adının yaşatılması bizim için çok kıymetli, reklamdan ziyade örnek alacak arkadaşlarımız için ismen yaşatılması bizim adımıza önem arz ediyor bu vesile ile mekanı cennet olur inşallah ve cennette Ahmet'e komşu oluruz umarım, tek dileğimiz o" diye konuştu.  GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Sergiden detaylar
Ödül töreni
Erkan Tarhan'ın açıklamaları
Fatih Özgökçen'in açıklamaları  DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN
2023-01-11 18:05:21

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