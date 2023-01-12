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'MİT'e alacağız' diyerek lise öğrencisine istismarda diğer okulun müdürü de tutuklandı

DHA

'MİT'e alacağız' diyerek lise öğrencisine istismarda diğer okulun müdürü de tutuklandı


Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)-KONYA'da lise öğrencisi G.A.'nın (17), 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırılıp, elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) cinsel istismarına uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada dini nikahın kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri de tutuklandı.
Lise müdürü Harun Avcu, geçen yıl kasım ayında son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal, iddiaya göre; G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatması ile ailesi şikayetçi oldu. Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.
1 ÖĞRENCİ DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU
G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç, geçen aralık ayında okul müdürleri Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri ile diğer şüphelilerin tutuklanması için savcılığa talepte bulundu. Talebin kabul edilmesinin ardından G.A.'nın okuduğu lisenin müdürü Harun Avcu, odasında G.A. ile Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri, eşi M.K. ile Mandal'ın koruması olarak tanıttığı A.A., 15 Aralık'ta yeniden gözaltına alındı. Harun Avcu tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında birçok kişinin ifadesine başvuruldu. Aynı okulda eğitim gören K.K. adlı kız öğrenci de Ahmet Mandal'ın tacize uğradığını iddia ederek, şikayetçi oldu. G.A.'nın arkadaşı K.K.'nin ifadesinde, "Ahmet Mandal, 'Seni MİT'e alacağız' diyerek benimle yakınlık kurdu. 'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü" dedi.
GÖRÜNTÜ KAYDEDEN DİSK BOZULMUŞ
İdari ve adli soruşturma sürerken, yeni deliller ortaya çıktı. Polis, Asuman Sahar Koleri'nin müdür olduğu okulda güvenlik kameralarını incelemek istedi. Ancak görüntülerin kaydedildiği sabit diskin bozulduğu belirlendi. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, Harun Avcu, Ahmet Mandal, G.A., Asuman Sahar Koleri ve eşi M.K.'nin okula giriş-çıkış yaptığını tespit etti. Görüntülerle dini nikahının kıyıldığı gün G.A.'nın okula girdiği sırada başının açık, çıktığı sırada ise başörtülü olduğu belirlendi.
OKULDA 2 GECE SÜREN CİNSEL İSTİSMAR
Soruşturma kapsamında yine ifadesine başvurulan G.A., dini nikahının kıyılmasından sonra da Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nda iki gece cinsel istismara uğradığını anlattı. G.A., ifadesinde "Ahmet Mandal ile dini nikahımın kıyılmasından sonra, 'Okulda kalmamız gerekiyor' diyerek beni aynı okula götürdü. Burada bulunan 1+1 ev gibi döşenmiş, içinde yatağı, mutfağı olan uygulama sınıfında kaldık. Burada kaldığımız 2 gece cinsel istismara maruz kaldım. Asuman Sahar Koleri, akşam okuldan ayrılırken, 'Kapıyı içeriden kilitleyin. Ben gelene kadar çıkmayın' diyordu. Sabah geldiğinde de kahvaltı hazır diye bizi çağırıyordu" dedi.
TUTUKLU SAYISI 3 OLDU
G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç, ortaya çıkan yeni delillerin ardından daha önce 2 kez serbest bırakılan Asuman Sahar Koleri, eşi M.K. ile A.A. hakkında tutuklama talebini yeniledi. Cumhuriyet Başsavcılığı da elde edilen yeni delil ve ifadeler ışığında Koleri'nin yeniden gözaltına alınmasına karar verdi. Savcı, dün gözaltına alınan Koleri'yi ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Koleri, mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 3'e yükseldi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ
2023-01-12 09:03:05

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