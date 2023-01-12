Gelin ve kayınvalidenin valizlerinden 2 bin 520 uyuşturucu hap çıktı

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Melih İlhan GÜN/ KONYA, (DHA)KONYA´da, polisin yol kontrolünde durdurduğu yolcu otobüsündeki Nevruz G. (49) ve gelini Çilem G.'nin (23) valizlerinde 2 bin 520 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rutin yol denetimi sırasında yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcuların kimlik kontrolü sırasında Nevruz G. ve gelini Çilem G.'nin hareketlerinden şüphelenen polis, valizlerinde arama yaptı. Valizlerde 2 bin 520 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. 'Uyuşturucu ticareti' suçundan kaydı bulunan Nevruz G. ve gelini Çilem G., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Nevruz G., çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanırken, Çilem G. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN

2023-01-12 11:26:52



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