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İlhan Palut: 2-3 maçlık galibiyet serisi bizi sıralama olarak istediğimiz yerlere getirecek

DHA

İlhan Palut: 2-3 maçlık galibiyet serisi bizi sıralama olarak istediğimiz yerlere getirecek


Salih BÜYÜKSAMANCI Melih İlhan GÜN / KONYA, (DHA) Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, cumartesi günü oynayacakları Beşiktaş maçını değerlendirdi. Palut, "Kimi maçlarda galibiyete yakın taraf bizdik ama olmadı. Bir şekilde 3 puanlı sistemlerde galibiyet son derece önemli. 2-3 maçlık galibiyet serisi bizi sıralama olarak da istediğimiz yerlere getirecek. İnsanları görüyorsunuz, yenilmiyoruz diye oyalayacak halimiz yok. Biz de kazanmak istiyoruz. 3 puanlarla tanışmak istiyoruz. Önümüzdeki her maçı da bunun için yeni bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.
Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını Kayacık Tesislerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Taktik çalışma gerçekleştiren Konyaspor'da antrenman öncesi teknik direktör İlhan Palut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş karşısında iyi bir futbol oynamak istediklerini belirten Palut, "Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Beşiktaş mücadelesi hem kağıt üzerinde zor bir karşılaşma hem de sahada büyük bir mücadeleye sahne olacak bir maç. Eksiklerimiz arasında Oğulcan Ülgün sarı kart cezalısı, İbrahim Sehic de hala takımla çalışmalara bir şekilde başlayamadı. Gün be gün takibini yapıyoruz ama şu anda durumu oynayacak gibi değil. Onun dışında ligdeki genel pozisyonumuza baktığımız zaman evet belki zor yenilen bir takımız ama bir taraftan da kazanmakta da zorlanan bir takımız. Her maç sahaya kazanmak için çıkıyoruz ama bu maç yine biz kendi sahamızda iyi bir futbol, iyi bir mücadele ve iyi bir sonuç için sahaya çıkacağız. O yüzden de bu gün taktık antrenmanlarımızı sürdüreceğiz gördüğünüz gibi" diye konuştu.
"KONSANTRASYON DERECEMİZİ YÜKSELTMEMİZ LAZIM"
Palut, takım savunmasını geliştirmenin önemine vurgu yaparak, "Konsantrasyon derecemizi yükseltmemiz lazım. Hem takım çalışmamızı hem de sonuç olarak ne kadar takım savunması da olsa kalemizin önünde oluyor goller. burada bireysel performanslarımızı yukarı çekmemiz lazım. Hafta boyunca bunun çalışmalarını yaptık. Bugün de savunma çalışması yapacağız. Bunu hem çalışarak hem de konsantrasyon seviyemizi yükselterek çözümleyeceğiz. 2'şer gol attığımız karşılaşmalardan berabere döndük en son deplasmanda 3 gol bulduğumuz karşılaşmadan 1 puanla ayrılabildik. Bunu bir şekilde düzeltmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
"3 PUANLA TANIŞMAK İSTİYORUZ"
Önümüzdeki maçlardan galip ayrılmak istediklerini söyleyen Palut, "Puansal anlamda periyodun olumlu sürdüğünü söyleyemem. Kimi maçlarda galibiyete yakın taraf bizdik ama olmadı. Bir şekilde 3 puanlı sistemlerde galibiyet son derece önemli. 2-3 maçlık galibiyet serisi bizi sıralama olarak da istediğimiz yerlere getirecek. İnsanları görüyorsunuz, yenilmiyoruz diye oyalayacak halimiz yok. Biz de kazanmak istiyoruz. 3 puanlarla tanışmak istiyoruz. Önümüzdeki her maçı da bunun için yeni bir fırsat olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.
AHMET OĞUZ: ŞEYTANIN BACAĞINI KIRMAK İSTİYORUZ
Konyaspor'un sağ bek futbolcusu Ahmet Oğuz ise "Beşiktaş maçı gerçekten zor bir maç olacak ama biz kişilerden bağımsız, kendimiz ne verebileceğiz onu düşünüyoruz. Kendi sahamızda oynuyoruz. Bunu kazanmak istiyoruz çünkü 7 haftadır yenilmiyoruz ama galip de gelemiyoruz. Şeytanın bacağını kırmak istiyoruz. İnşallah taraftarımız da bizi yalnız bırakmayıp stada gelirler. Biz de onlara güzel bir hediye vermiş oluruz" diye konuştu. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar
Genel detaylar 
İlhan Palut'un açıklamaları
Ahmet Oğuz'un açıklamaları(KJ:Haber-Kamera:Salih BÜYÜKSAMANCI -Melih İlhan GÜN/ KONYA, DHA))DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI-Melih İlhan GÜN
2023-01-12 17:19:14

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