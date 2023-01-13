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(ÖZEL) AYOS Konyasporlu Sinan Sağlam: Herkesi yenebilecek bir takım olduğumuzu gösterdik

DHA

(ÖZEL) AYOS Konyasporlu Sinan Sağlam: Herkesi yenebilecek bir takım olduğumuzu gösterdik


Melih İlhan GÜN/KONYA,(DHA) AYOS Konyasporlu Sinan Sağlam, "Herkesi yenebilecek potansiyele sahip bir takım olduğumuzu gösterdik bence, durum böyle olunca iyi oyuncularla ve iyi potansiyelle bence her maçı yenmeye çıkmamız gerekiyor" dedi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´nin 14´üncü haftasında 20 puan ile 11´inci sırada bulunan AYOS Konyaspor, yakaladığı 2 maçlık galibiyet serisiyle Play-Off´u hedefliyor. Lige Beşiktaş Emlakjet ve Tofaş galibiyetleri ile hızla başlayan AYOS Konyaspor, üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından tekrar çıkış yakalamak istiyor. Oynadıkları son 2 haftada Galatasaray NEF ve Manisa Büyükşehir Belediye Spor´a karşı galibiyet alarak 2 maçlık galibiyet serisini elde eden yeşil-beyazlı ekip, Pınar Karşıyaka mücadelesinin hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Sezona Galatasaray NEF forması giyerek başlayan ve ardından AYOS Konyaspor takımına transfer olan Sinan Sağlam, "Konyaspor sezona çok iyi başlayan bir takım oldu. Ondan sonra biraz bocaladı ve üst üste maç kaybetti, ama aslında çok daha iyi bir potansiyele sahip bir takım. Benim geldiğim son 2 haftada çok iyi 2 takımı yenmeyi başardık. Galatasaray zaten ligin en iyi kadrolarından birine sahip, Manisa maçını zor bir şekilde kazandık. Biraz kötü başladığımız bir maçtı, ama kendimiz zora sokup ve tekrar kendimizin zordan çıkardığı bir maç oldu, güzel bir galibiyet aldık. Herkesi yenebilecek potansiyele sahip bir takım olduğumuzu gösterdik bence, durum böyle olunca iyi oyuncularla ve iyi potansiyelle bence her maçı yenmeye çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.
"HEDEF; PLAY-OFF'A GİRMEK"
Yeşil-beyazlı formayla 2 defa parkelere çıkma şansı bulan Sağlam, "Hedef; Play-Off´a girmek diye düşünüyorum. Her maçı her takımı yenebilecek potansiyele sahip bir takımız, iyi ve karakterli oyunculardan kurulu bir takım. Güzel bir galibiyet serisi yakaladık. 2´de 2 yaptık, bunu uzatabildiğimiz kadar uzatmak istiyoruz. Ben buraya gelmeden öncede çoğu maç son saniyeye kadar gidiyordu. Benim geldiğim 2 maçta da öyle oldu, maçı kazandığımız sürece hiçbir önemi yok. Son saniye kazanmışız veya ilk periyottan itibaren önde götürüp kazanmışız önemli olan sonuç diye düşünüyorum. Şu an herkes çok motive, takımda herkesin öz güveni iyi durumda. Formda olduğumuzu düşünüyorum. Üst üste aldığımız 2 galibiyetle takım içinde olan o özgüveni ortaya çıkardı. Hepimiz maçı kazanmaya çıkacağız çok iyi durumdayız ve kazanacağımıza da inanıyorum" şeklinde konuştu.  
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan detay görüntüler
-Sinan Sağlam'ın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN
2023-01-13 11:01:34

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