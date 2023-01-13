Fatih Erbakan: Ucube bir modeli ortaya koyuyorlar



Melih İlhan GÜN/ KONYA, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6'lı masayla ilgili "'Tek adam modeli' diyerek eleştirenler, yağmurdan kaçarken doluya tutulmak anlamına gelen ucube bir modeli ortaya koyuyorlar" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Konya'ya geldi. Beyşehir ilçesinde dün temaslarda bulunan Erbakan, bugün Konya merkezdeki otelde basın toplantısı düzenledi. Fatih Erbakan, 6'lı masayı eleştirerek, '''Tek adam modeli' diyerek eleştirenler, yağmurdan kaçarken doluya tutulmak anlamına gelen ucube bir modeli ortaya koyuyorlar. Milletin seçtiği bir cumhurbaşkanı olacak. Bu cumhurbaşkanı düşük profilli biri olacak, her adımında masadaki genel başkanlardan izin alacak, icazet alacak. Bazıları buna '7 kocalı hürmüz modeli' diyor. Biz o kadar ileri gitmeyelim de 'Eş cumhurbaşkanlığı sistemi' diyelim. Bu model '6'lı eş cumhurbaşkanlığı' modeli. Böylesine tuhaf, çözümsüzlükten başka bir şey vadetmeyen bir model" diye konuştu. DHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN

2023-01-13 14:35:21



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