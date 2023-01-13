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Bakan Kirişci: 2022'de 296 milyar liralık tarımsal varlığımız sigortalandı

DHA

Bakan Kirişci: 2022'de 296 milyar liralık tarımsal varlığımız sigortalandı


Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCIMelih İlhan GÜN/ KONYA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçen yıl 296 milyarlık tarımsal varlığın sigortalandığını belirterek, ''Devlet olarak verdiğimiz destek 13,7 milyar lira. Çünkü kamu, yüzde 67 ortalamayla destek sağladı. Bitmedi 13,6 milyar liralık da hasar ödemesi yaptık. 2022'de 296 milyar liralık tarımsal varlığımız sigortalanmış oldu'' dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya'da 'Gelir Koruma Sigortası'nın tanıtım toplantısına katıldı. 20 yıllık süreçte tarımda yapılan yatırımları anlatan Bakan Kirişci, '' 20 yıllık sürede Türkiye´de tarım sektörü, artık üretmiş olduğu tarımsal hasılayla Avrupa´da birinci, dünya da ilk ondayız. 2022 yılındaki inşallah kapatacağımız rakam 50 milyar doları bulacaktır.'' dedi. 
`KONYA SU FAKİRİ BİR ŞEHİR'
Konya´nın su fakiri bir şehir olduğunu, Türkiye´nin de su stresi altında olduğunu ifade eden bakan Kirişci, şunları söyledi:
'' Konya su fakiri bir şehir. Başka havzadan suyun yönünü çevirdik, ama arkadaşlar kaynaklar sınırlıdır. Bu kaynakların yine bir gün tükeneceğini ve biteceğini kabul etmemiz lazım.  Buna uygun politikalar geliştirmemiz lazım. Biz şu an da istediğini, istediği yere eken, diken bir üretim modelini inşallah kısa zamanda geride bırakacağız. Biz üreticimize dönüp diyeceğiz ki; ey üretici kardeşim, tarlana bağına, bahçene, ahırına, ağılına giderken lütfen 'Tarım Cebimde' mobil uygulamamızla, artık il ve ilçe müdürlüklerimizi cebinize getirdik. Bu uygulamayla bizim çiftçi kardeşimiz kendi bilgilerini girdikten sonra belli özellikleri olan alanlarla ilgili ne ekmek gerektiğini söyleyecek. Bu bize bir üretim planlamasını getirecek. Elbette öncelikle ihracat edeceğimiz ürünler var, ama bizim öncelikle kendimiz için bulunurluluk noktasında yeterince üretim yapıyor olmamız lazım. Buna da nereden başlayacağız? Stratejik olan ürünlerden başlayacağız. Bu ürünler de belli; un, yağ, şeker ve et, süt, yumurta. Böyle bir planlamanın yine olmazsa olmazı, mutlak süratle sözleşmeli üretimi belirli stratejik ürünler için bile zorunlu hale getirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde arz güvenliği dediğimiz şey, o yıl A üründe, B üründe kendimize yetiyor olabiliriz, ama stratejik ürünlerin diğerlerinde yetersiz kalabiliriz. Biz toprak zengini de değiliz. Topraklarımızı en etkin şekilde kullanmamız gerekiyor. Su zengini değiliz, su fakiri de değiliz. Ama su stresi altında bir ülkeyiz. Suyu da dikkate almamız gerekiyor."
'GELİR SİGORTASI, ZARARIN YÜZDE 70´İNİ KARŞILAYACAK'
Gelir Koruma Sigortası hakkında bilgi veren Bakan Kirişci, "Gerek fiyat, gerekse afetlerden kaynaklı zarar gördüklerinde zararlarının yüzde 70'i karşılanıyor olacak. Burada ortalama bir fiyat alınacak. Örneğin, Konya Ticaret Borsası'nda buğday fiyatının sezon ortalaması esas alınarak gelir korunmuş olacak. Bu teknik bir uygulama. 2023 sezonuyla birlikte tüm Türkiye´den başlayacağız. Poliçenin hayırlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.  
`2022´DE 296 MİLYAR LİRALIK TARIMSAL VARLIĞIMIZI SİGORTALADIK´
Geçtiğimiz yıl sigortalanan tarımsal varlığı açıklayan Bakan Kirişci, şunları söyledi:
"Devlet olarak verdiğimiz destek 13,7 milyar lira. Çünkü kamu, yüzde 67 ortalamayla destek sağladı. Bitmedi 13,6 milyar liralık da hasar ödemesi yaptık. 2022'de 296 milyar liralık tarımsal varlığımız sigortalanmış oldu. Bunu çok önemli görüyorum. Bu rakamın daha yukarıda olmasını arzu ediyorum. Yaptığımız iş her türlü doluya, sele, taşkına, kuraklığa açık olan bir faaliyet o halde bizim mutlak surette tarım sigortasına daha fazla dikkat kesilmemiz, ilgi göstermemiz gerekiyor." (DHA) DHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI-Melih İlhan GÜN
2023-01-13 18:51:41

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