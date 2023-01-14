AYOS Konyaspor - Pınar Karşıyaka: 71-82

Melih İlhan GÜN/KONYA, (DHA)Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15´inci haftasında Ayos Konyaspor, sahasında Pınar Karşıyaka´ya 71-82 mağlup oldu.SALON: Selçuklu Belediye
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar
AYOS KONYASPOR: Alex Danıel 9, Erkin Şenel 3, Roko Badzim 6, Jordan Daniel 13, Jarell Alexander Eddie 9, Sinan Sağlam 6, Rasheed Wesley 14, Murat Göktaş 2, Krıstijan Nıkolov 2, Mert Gizir, Ramazan Tekin, Cevher Özer
PINAR KARŞIYAKA: Jaylon Marcus 6, Braian Alexander 10, Angel Luis 11, Vittorio Brown 10, Kenan Sipahi 7, Errick Mc Collum 9, Ali Efe Barış, Berkan Durmaz 6, Mükremin Deniz 5, Dusan Cantekin, Efe Ergi Tırpancı, Mert Celep1'İNCİ PERYİOT: 20-17
İLK YARI: 32-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-59DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN
2023-01-14 15:48:57
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