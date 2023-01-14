Konyaspor- Beşiktaş maçından notlar

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İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)Konyaspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Medaş Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçta hakem Abdülkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen, yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan üstlendi.

Maç öncesi tribünlerde geçen yıl geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık anıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligin 18'inci haftasında oynanan Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Tecbüreli teknik adam, Konyaspor karşılaşmasında; Salih Uçan, Wout Weghorst, N'Koudou ve Tayfur Bingöl yerine Valentin Rosier, Josef De Souza, Sasis, Muleka'ya yer verdi.

Siyah-beyazlı ekipte tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sarı kart cezalısı Salih Uçan forma giyemedi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise ligin 18'inci haftasında oynan Fatih Karagümrük maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Palut; Oğulcan, Çekici ve Amilton'un yerine Bytygi, Muhammet ve Bruno Paz'a yer verdi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA

2023-01-14 16:07:21



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