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Konyaspor - Beşiktaş maçının ardından

DHA

Konyaspor - Beşiktaş maçının ardından


İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Konyaspor, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, maç sonrası düzenlenen basın toplantısını katıldı. 
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, moral açısından kazanmaya çok ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, şunları söyledi:
''Galibiyet iki tarafa da gelebilirdi. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. İki tarafında kazanmaya ihtiyacı vardı. Oyun başında yediğimiz talihsiz gol, bizi oyundan düşürmedi. Bu güzel bir şey. İlk başta biraz demorilize oldular,  ama sonra toparladılar. Oyun olarak sıkıntımız olmadı, ama daha fazla pozisyon üretmemiz gerekirdi. Yavaş oynadık, onun dışında eksik deplasman maçı kazanamayan bir takım olarak ikinci yarı git-gele cevap verdik ve son dakikalarda önde baskı yaparak gol attık, maçı kazandık. Takımın artıları fazlaydı. Konyaspor'a göre daha üstündük. Yine de eksiklerimiz var. Moral açısından kazanmaya çok ihtiyacımız vardı. Sonuna kadar arkadaşlarımız bunu yaptı. Bir arkadaşın hatasını bu gayretle diğerleri kapatmış oldu. Takım olmak için buna ihtiyaç var." 
"BULUNDUĞUMUZ DURUMDAN DAHA İYİ YERE GİTMEMİZ LAZIM"
Şenol Güneş, 'Kafanızdaki oyun gücü için kaç transfere ihtiyacınız var?' sorusu üzerine, ''Bir defa şu bulunduğumuz durumdan, daha iyi bir yere gitmemiz lazım. Ben bunu söylerken oyuncuları da söylüyorum. Birebir üstün olacaksınız. İyi bir takımız, iyi bir oyuncularımız var ve 11´e 11 üstün olacağız. Bunu bütün parametrelere bakınca görürsünüz zaten oyunda üstünlüğümüz var. Ama hatalarımız da var. Pas hatalarımız da var. Dönüp bize gelen, bazen uzun toplara gereksiz atmamız var. Top kaybında dönen pozisyonlar var. Tercih hatalarımız da var, ama iyi işlerimiz de var. Bütün bunları düzeltmek mutlaka zaman alacak. Bir de oyuncu değişiklikleri yapıyoruz. Kim oynarsa oynasın, maça katkı yapması zaman alıyor. Rakibi kendi sahasında hapsedip, daha  fazla pozisyon üreten rakibe  daha az pozisyon veren takımı bende hayal  ediyorum, ama bugün işte özellikle böyle maç kazanmanın onlara moral  ve güven artısı olacağını düşünüyorum. Takımın durumuna göre, çarşamba ve pazar oyanayacağız. Bu dönemleri  aştığımızda birde buna bağlı olarak giden gelen oyuncular kesinleştirdiğimiz zaman o zaman takım olur" dedi.
Güneş, Weghorst'un gitmesiyle ilgili, ''Gidecek, gelecek konusunda hiçbir şey yok. Bunlar son günü karar verilir. Ama olasılıkları vardı. Weghorst bunlardan biriydi. Gitti, kendisine başarılar diliyoruz. Şartlar onu getirdi. Şimdi ellerimizdekini değerlendireceğiz. Onlara da takviye orada veya başka mevkide varsa, kulübün ekonomik gücüne takımın ihtiyacına göre değerlendireceğiz. Bunları zaten dışarıda konuşmadım ama herkes bildiğini yazıyor'' diye konuştu.  
"PUAN ORTALAMASININ ALTINDAYIZ"
'İstediğiniz puan hesabı tutturdunuz mu ?' sorusuna ise Güneş, ''Benim hesabım diye bir şey yok. Takımın hesabı. Biz puan ortalamasının altındayız zaten. Sezon  başından beri baktığınızda zaten  öyle olup, olmasaydı belki bende gelmeyecektim. Burada mühim olan Beşiktaş'ın başarısı. Benden önceki hocada katkı yaptı. Bizde katkı yapmaya çalışacağız. Burada önemli olan Beşiktaş'ın iyi olabilmesi. Puan olarak Beşiktaş'ın aldığı puan yeterli değil. Oyunumuzda yeterli değil.''dedi.
İLHAN PALUT: 3 PUAN KAYBETTİK
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Beşiktaş maçının zor bir maç olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
''Zor bir maçtı. Oyun içine baktığımız zaman Beşiktaş adına talihsiz bir golle öne geçtik. Belki maçta gole en uzak olduğumuz anda skoru bulduk. Ama ondan sonra birçok pozisyon rakip ceza sahası içinde son paslar, rakibi eksik yakalamalar bir şekilde biz bunu sonuca dönüştüremezken Beşiktaş´ın maç planı işledi. 1'inci bölgeden 3'üncü bölgeye uzun toplar ve ceza sahasında oluşabilecek karam bollerle sonuca gitmeye çalışan bir Beşiktaş takımı vardı. Bundan da sonuç aldılar. Oyunun geneline baktığımız zaman beraberliği bile sorgulayabileceğimiz bir karşılaşmada maalesef mağlup olduk. Bugün 3 puan kaybettik, ama bundan daha tehlikelisi, takımsal manada kırılmalar yaşamamız olur.''
"TAKIMI YENİDEN CESARETLENDİRECEĞİZ"
Takımı yeniden cesaretlendireceklerini belirten Palut, ''Uğraşıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Üretmeye çalışıyoruz, ama olmuyor. Takımı yeniden cesaretlendireceğiz. Tabii ki biz de üzülüyoruz. Sadece takım değil. Bir şekilde atik oynadığımız oyunu, gösterdiğimiz mücadeleyi puanlara yansıtmaya çalışacağız. Bazen dersler pahalı oluyor. Ayağımızdaki 2 toptan 2 tane gol yedik. Bunlar bizim adımıza çok pahalı dersler. Ama bir şekilde bunlardan gerekli dersleri çıkarıp, kırılma yaşamadan yolumuza devam etmemiz lazım. Çünkü fikstür yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi. 
(GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ)
Şenol Güneş açıklama 
İlhan Palut açıklama DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2023-01-14 19:40:51

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