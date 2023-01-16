Köpeğin kürekle öldürülmesinde 2 sanığın tahliyesine itiraza yine ret

Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)- KONYA Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeği kürekle vurarak öldüren sağlık teknisyeni Murat Bacak (27) ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Çakmak'ın (28) tahliyesine Meram Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yapılan itiraz reddedildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 Ocak'ta tahliyelere yaptığı itiraz da kabul edilmemişti.
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, sağlık teknisyeni Murat Bacak'ın köpeği kürekle vurarak öldürdüğü ve Sefa Çakmak'ın hayvanı sürükleyerek götürdüğü anlara ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşıldı. 16 Kasım'da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Bacak ve Sefa Çakmak, sevk edildiği adliyede 'ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle 6'şar yıla kadar hapisleri istenen Murat Bacak ve Sefa Çakmak, 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi´nde 2 Ocak'ta görülen duruşmada tahliye edildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliyelerin ardından karara itiraz etti. Nöbetçi üst mahkeme olan 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını reddetti. Bu süreçte Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de 2 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti. Bu kez de nöbetçi olan 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı reddetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-01-16 12:59:28
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