35 akü çalan 2 kardeş, polis operasyonuyla yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Melih İlhan GÜN/ KONYA, (DHA)KONYA´da, iş yerindeki 35 otomobil aküsünü çalan Ahmet T. (29) ve kardeşi Mehmet T. (20), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Meram'daki iş yerinden 35 otomobil aküsü çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Bunun üzerine Harun T.'nin ikinci el eşya alım satımı yaptığı dükkanında, çok sayıda akü olduğu belirlendi. İş yerine operasyon düzenleyen polis, Harun T.'deki akülerin çalınan aküler olduğunu saptadı. Harun T., 35 aküyü Ahmet T. ve kardeşi Mehmet T.'den 15 bin TL karşılığında satın aldığını, çalıntı olduğunu anlayınca geri vermek istediğini ancak şüphelilerin almadığını öne sürdü. Polis, 2 kardeşi Karatay ilçesi Erler Mahallesi Gülvatan Sokak´taki evlerinde gözaltına aldı. Aküleri çalıp, sattıklarını itiraf eden 2 kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalıntı aküler ise sahibine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN

2023-01-16 13:47:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.