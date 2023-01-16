'Polis gazetesi' muhabiriyim dedi, 28 suç kaydı çıktı

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Melih İlhan GÜN/KONYA, (DHA) KONYA´da polis merkezine gidip kendisini polis gazetesi muhabiri olarak tanıtan Murat N.'nin (33), kartı sahte çıktı. `Kasten yaralama', 'tehdit' ve 'nitelikli dolandırıcılık´ suçlarından 28 kaydı bulunan Murat N., gözaltına alındı.

Olay, Güneysınır ilçesinde meydana geldi. Güneysınır Polis Merkezi Amirliği´ne gelen Murat N., kendisinin polis gazetesi muhabiri olduğunu belirtti. Durumdan şüphelenen polis, yaptığı incelemede Murat N.'nin kartının sahte olduğunu belirledi. `Kasten yaralama', 'tehdit', 'nitelikli dolandırıcılık´ suçlarından 28 kaydı bulunan ve gözaltına alınan Murat N. hakkında, 'özel işareti usulsüz kullanma' ile `resmi belgede sahtecilik' suçundan hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN

2023-01-16 14:45:03



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