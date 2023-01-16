AYOS Konyaspor, Beşiktaş Emlakjet maçının hazırlıklarına başladı

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Melih İlhan GÜN / KONYA, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig 16´ncı hafta karşılaşmasında evinde Beşiktaş Emlakjet´i konuk edecek AYOS Konyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

2 maçlık galibiyet serisini evinde oynadığı Pınar Karşıyaka mağlubiyetiyle sonlandıran AYOS Konyaspor, Beşiktaş Emlakjet karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu´nda yapılan antrenman, ısınma çalışmalarıyla başlayıp antrenmanın ana bölümünde teknik ve taktik çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı ekip kuvvet çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı. İki ekip 21 Ocak Cumartesi günü saat 13.00´da Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN

2023-01-16 16:46:01



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