Çalınan traktörü 6 ay sonra arazide terk edilmiş bulundu



Melih İlhan GÜN/KONYA, (DHA)KONYA´da geçen yıl temmuz ayında çalınan Mustafa Ünal'a ait traktör, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu 6 ay sonra yaklaşık 50 kilometre mesafedeki bir arazide terk edilmiş olarak bulundu. Traktör sahibi Ünal'a teslim edilirken, ekipler şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Olay, geçen yıl 15 Temmuz günü Derbent ilçesi meydana geldi. Süt ürünleri üreten Mustafa Ünal'a ait bağ evindeki garajında duran 250 bin lira değerindeki 42 ABT 408 plakalı traktörü çalındı. Durumu fark eden komşusu Ramazan Kurağ, Karatay ilçesinde oturan Ünal'ı arayıp, haber verdi. Ünal'ın şikayeti üzerine Derbent İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, traktörün köy yollarındaki görüntülerine ulaştı. Görüntülerden iz süren ve çevredeki yerleşim yerlerini tek tek arama yapan jandarma, traktörü 6 ay sonra yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Ilgın ilçesi Ilıca Mahallesi yakınlarında boş arazide terk edilmiş buldu. Traktör Ünal'a teslim edilirken, ekipler şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Traktörüne kavuşan Mustafa Ünal, ''Sevinçliyim, sadece kendi adıma değil, bulunduğumuz Derbent ilçesi için de sevinçliyim. Çünkü burada görev yapan jandarma ekipleri ve burada yaşayan vatandaşlar sayesinde traktörü bulabildik. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN

2023-01-17 12:59:38



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