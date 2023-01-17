Konya'da depremzedeler yeni evlerine kavuştu

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Melih İlhan GÜN/KONYA, (DHA)KONYA´da iki yıl önce meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedeler, bugün yapılan kura çekimiyle yeni evlerine kavuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 8 Kasım 2021 tarihinde Meram ilçesi Kızılören Mahallesi´nde 5.1 büyüklüğünde olan depremin ardından, evleri yıkılan veya hasar gören 42 depremzedeye yeni konut yaptı. Konutlar, bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde noter huzurunda yapılan kura çekimiyle sahiplerine teslim edildi. Törene katılan Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Yeni evlerinde huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürmelerini temenni ediyorum" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN

2023-01-17 16:11:35



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