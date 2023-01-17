Konyaspor'un yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic oldu



KONYA, (DHA)Konyaspor, Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Konyaspor'da İlhan Palut'tan boşalan teknik direktörlük görevine Aleksandar Stanojevic getirildi. Yeşil-beyazlı ekip, Stanojevic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Konuyla ilgili Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Konyaspor´umuz, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yöneticilerimiz İbrahim Şahin ve İsmail Yazıcı katıldı.Kariyerinde daha önce DL Aerbin, BJ Guoan, Maccabi Haifa, BJ Enterprises, PAOK, Al-Qadsiah FC ve BJ Renhe takımlarında görev yapan Stanojevic son olarak Partizan´da çalıştı.Sırp teknik adam 2009-10 ve 2010-11 yıllarında Partizan ile Sırbistan Lig Şampiyonluğu yaşarken yine 2010-11 sezonunda Sırbastin Lig Kupası´nı da kazanma başarısı göstermişti. Teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic'in yardımcılıklarını Branko Vukasinovic, Branimir Micovic, Nemanja Jovsic ve Radenko Pantovic yapacak" ifadeleri kullanıldı.

DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez DHA

2023-01-17 17:15:50



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