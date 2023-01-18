Konyaspor CEO´su Göksu: Stanojevic, uzun zamandır sistemimizde takip edilen bir hocaydı



Melih İlhan GÜN / KONYA, (DHA) Konyaspor CEO´su Mustafa Göksu, teknik direktör İlhan Palut'un görevine son verilmesiyle ilgili, ''Şehrin, taraftarın ve yönetimin sevdiği bir hoca ile ayrılmak hiç kolay bir karar değildi. Hoca ile sarıldık, helalleştik aramızda hiçbir problem yok. Bazı kararlar kolay alınmıyor. O kararların temelinde mutlaka çok fazla sebep var. Bu süreçte Aleksandar Stanojevic ile anlaştık. Kendisi başarılı, gelecek vaat eden bir teknik adam. Özellikle genç oyunculara şans veriyor, uzun zamandır da sistemimizde takip edilen bir hocaydı'' dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da yönetim teknik direktör İlhan Palut'un görevine son verip yerine Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic'i getirdi. Konyaspor CEO'su Mustafa Göksu, bugün Büyükşehir Belediye Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Konyaspor için zor bir süreç ve zor bir karar olduğunu belirten Mustafa Göksu, "Konyaspor için zor kararların verildiği bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte hepimizin fazlasıyla sevdiği İlhan Palut hocamızla yollarımızı ayırdık. Şehrin, taraftarın ve yönetimin sevdiği bir hoca ile ayrılmak hiç kolay bir karar değildi. Hoca ile sarıldık, helalleştik aramızda hiçbir problem yok. Bazı kararlar kolay alınmıyor. O kararların temelinde mutlaka çok fazla sebep var. Bu süreçte Aleksandar Stanojevic ile anlaştık. Kendisi başarılı, gelecek vaat eden bir teknik adam. Özellikle genç oyunculara şans veriyor, uzun zamandır da sistemimizde takip edilen bir hocaydı" diye konuştu.

"FUTBOL AŞK EVLİLİĞİNİN DEĞİL, MANTIK EVLİLİĞİNİN OLMASI GEREKEN BİR ALAN"

Profesyonel hayatta bu tip ayrılıkların olabileceğini ifade eden Göksu, ''Kulüpte de hiç kimse `Yaşasın İlhan Palut gidiyor´ demedi. Aksine hocayla herkes sarıldı, çok duygusal anlar da yaşandı. Fakat profesyonel hayatta bunlar var. Futbol aşk evliliğinin değil, mantık evliliğinin olması gereken bir alan. O mantık evliliğinde de açıkçası Konyaspor´un doğruları bunu gösteriyordu. Yönetim kurulumuzdan böyle bir karar çıktı. Bundan sonrasında da Konyaspor için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HADZIAHMETOVIC'E BEŞİKTAŞ´IN RESMİ TEKLİFİ DOĞRU"

Göksu, Amir Hadziahmetovic'e yapılan transfer teklifleriyle ilgili soru üzerine ise ''Amir çok genç yaştan beri Konyaspor´da olan, şehrin ve takımın kültürünü bilen bir oyuncu. Zaman zaman protesto edilmiş, zaman zaman ayakta alkışlanmış, bizim çok önemli bir futbolcumuz. Amir ile ilgili teklifler her zaman var. Bahsettiğiniz tekliflerde rakamlar çok doğru değil. Beşiktaş´ın resmi teklifi doğru, orada ki görüşmeler sürüyor. İlk teklifteki rakamların olamayacağını biz kendilerine illettik. Amir için gelen diğer teklif Premier Lig´den değil, Championship´ten ama rakamlar bizim istediğimiz rakamlara yakın. Orda da o teklifi kabul edemeyeceğimizi dile getirdik. Amir´den ayrılmak istemeyiz ama mutlaka futbolcuların da hedefleri var. O hedefler doğrultusunda onlar da gelip `Şuraya gitsem daha doğru olur´ gibi söylemleri elbette oluyordur. Amir´i üzmeyen ve Konyaspor´un menfaatlerini koruyabilecek bir rakamda ancak `Evet´ kararı bizden çıkabilir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mustafa Göksu ve salondan detaylar

Göksu'nun açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN

2023-01-18 16:32:19



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