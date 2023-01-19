TBB Başkanı Sağkan: 400 liraya soruşturma hizmetinin yürütülmesinin insani ve vicdani tarafı yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TBB Başkanı Sağkan: 400 liraya soruşturma hizmetinin yürütülmesinin insani ve vicdani tarafı yok

DHA

TBB Başkanı Sağkan: 400 liraya soruşturma hizmetinin yürütülmesinin insani ve vicdani tarafı yok


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, "400 liraya soruşturma hizmetinin yürütülmesinin insani ve vicdani tarafı yoktur. Baromuzun yaptığı tek şey meslektaşlarımızın onurunu korumaktır. Bu da kanunen kendisine verilmiş bir görevdir. Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücretleri, mesleğin onuruna yakışır seviyeye gelinceye kadar, kamu hizmeti boyutu sebebiyle vergiden tamamen muaf tutuluncaya kadar, bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince şüpheliye ve sanığın kendisini savunacak avukatı olmadığında baro, avukat görevlendiriyor. 65 baro, görevlendirilen avukatlara ödenen ücretin düşük olduğu gerekçesiyle bu duruma tepki göstermek için geçen yıl aralık ayında bir gün, otomasyon ortamındaki sistemi kapatıp, avukat görevlendirmesi yapmadı. Sistemi kapatan barolardan biri olan Konya Barosu hakkında da Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 
Konya'ya gelen Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Konya Barosu önünde basın açıklaması yaptı. CMK ücretlerinin insanlık onuruna yaraşır olmadığını ifade eden Erinç Sağkan, "Geçtiğimiz günlerde birçok baromuz CMK ücretlerinin insan onuruna yakışır olmadığı, angarya düzeyde kaldığı gerekçesiyle, anayasada olan demokratik hakların kullanımına gidilmiştir. Bu kapsamda yapılan bu demokratik hak kullanımı sadece avukatlar için kullanılmış bir hak değildir. Mesleğin onurunu her türlü organa karşı korumak, harekete geçmek zorunda kaldığında da bunu bir görev olarak yerine getirmek avukatlık kanunu gereğince baro başkanlarına görev ve sorumluluk olarak yüklenmiştir'' ifadelerini kullandı.
'BİAT ETMEYİZ'
Baroların demokratik haklarını kullandığını belirten Sağkan, ''400 liraya soruşturma hizmetinin yürütülmesinin insani ve vicdani tarafı yoktur. Baromuzun yaptığı tek şey, meslektaşlarımızın onurunu korumaktır. Bu da kanunen kendisine verilmiş bir görevdir. CMK ücretleri mesleğin onuruna yakışır seviyeye gelinceye kadar, kamu hizmeti boyutu sebebiyle vergiden tamamen muaf tutuluncaya kadar, bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Ne bir soruşturma ne de başka bir baskının bizi yıldırmasına müsaade etmeyiz, biat etmeyiz, itaat etmeyiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-01-19 13:40:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yatılı öğrencilerin eşofman takımları Konyalı kadınlardan
YEREL HABERLER Yatılı öğrencilerin eşofman takımları Konyalı ...
Konya'da "Matematik Öğretmenleriyle Tasarımdan Eğitime Matematikten Mühendisliğe" projesi eğitimleri sürüyor
YEREL HABERLER Konya'da "Matematik Öğretmenleriyle Tasarımdan ...
Seydişehir Belediyesi Meram Belediyesi ile kardeş belediye oluyor
YEREL HABERLER Seydişehir Belediyesi Meram Belediyesi ile kardeş ...
Seydişehir'de halk müziği konseri düzenlendi
YEREL HABERLER Seydişehir'de halk müziği konseri düzenlendi
Bozkır'da Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bozkır'da Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu ...
Konya'da "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Konya'da "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi
Türkiye Para Tekvando Şampiyonası Konya'da yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye Para Tekvando Şampiyonası Konya'da yapıldı
"Buğday Tanesi" filminin Konya galası yapıldı
YEREL HABERLER "Buğday Tanesi" filminin Konya galası yapıldı
Karapınar'da Kentsel Dönüşüm Konutları kura çekimi yapıldı
YEREL HABERLER Karapınar'da Kentsel Dönüşüm Konutları kura çekimi ...
Konyaspor CEO'su Mustafa Göksu'dan "İlhan Palut" açıklaması:
YEREL HABERLER Konyaspor CEO'su Mustafa Göksu'dan "İlhan Palut" ...
Konyaspor CEO´su Göksu: Stanojevic, uzun zamandır sistemimizde takip edilen bir hocaydı
YEREL HABERLER Konyaspor CEO´su Göksu: Stanojevic, uzun zamandır ...
Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, mahalle ...
Kaymakam Deniz Pişkin engelli gencin hayalini yerine getirdi
YEREL HABERLER Kaymakam Deniz Pişkin engelli gencin hayalini yerine ...
Konya Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmaları ...
Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 ...
Yalıhüyük'te öğrencilere ücretsiz yemek uygulaması başlıyor
YEREL HABERLER Yalıhüyük'te öğrencilere ücretsiz yemek uygulaması ...
Seydişehir'de kamyoncu esnafının sorunları konuşuldu
YEREL HABERLER Seydişehir'de kamyoncu esnafının sorunları konuşuldu
Altınekin’de şiir dinletisi düzenlendi
YEREL HABERLER Altınekin’de şiir dinletisi düzenlendi
Konyalı saat ustası, 10 metrekare dükkanında 41 yıldır zamana ayar veriyor
YEREL HABERLER Konyalı saat ustası, 10 metrekare dükkanında 41 ...
Konya'da sahte içki ürettiği iddia edilen tornacı yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da sahte içki ürettiği iddia edilen tornacı ...
(Görüntülü) Aleksandar Stanojevic Önceki kulübümde de baskı altında bulundum
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aleksandar Stanojevic Önceki kulübümde de ...
Konya çiftçisi kar ve sağanak yağışları bekliyor
YEREL HABERLER Konya çiftçisi kar ve sağanak yağışları bekliyor
Aleksandar Stanojevic: Önceki kulübümde de baskı altında bulundum
YEREL HABERLER Aleksandar Stanojevic: Önceki kulübümde de baskı ...
Beyşehir Gölü'nde kış ortası su kuşu sayımı tamamlandı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü'nde kış ortası su kuşu sayımı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.