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Köpeğin kürekle öldürülmesinde sanıklar, 1 yıl 3 ay ceza aldı .KONYA Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, kürekle köpeğe vurarak öldüren ve haklarında 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen sağlık teknisyeni Murat Bacak (27) ile hayvanı sürükleyerek götüren Sefa Çakmak'a (28) önce 1'er yıl hapis cezası verildi. Bu ceza nitekli halden 1 yıl 6 aya çıkartıldı. Pişmanlıklarından dolayı ceza 1 yıl 3 ay indirilip, hükmün açıklanması geri bırakıldı.DHA-Gündem Türkiye-Konya

2023-01-20 10:16:15



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