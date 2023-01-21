'MİT'e alacağız' denilerek kandırılan lise öğrencisine istismara 37'şer yıla kadar hapis istemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'MİT'e alacağız' denilerek kandırılan lise öğrencisine istismara 37'şer yıla kadar hapis istemi

DHA

'MİT'e alacağız' denilerek kandırılan lise öğrencisine istismara 37'şer yıla kadar hapis istemi


Hasan DÖNMEZ/ KONYA, (DHA)KONYA'da, lise öğrencisi G.A.'nın (17), 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırılıp, elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) cinsel istismarına uğramasına ilişkin soruşturmada; Mandal ile tutuklanan okul müdürleri Harun Avcu (57) ve Asuman Sahar Koleri (48) hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Mandal, Koleri ve Avcu hakkında; 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis cezası istendi.
Lise müdürü Harun Avcu, geçen yıl Kasım ayında, son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal, iddiaya göre; G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatmasıyla ailesi şikayetçi oldu. Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamındaki yeni delillerle G.A.'nın kendi okul müdürü Harun Avcu ile G.A. ve Mandal'ın odasında dini nikahın kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri de daha sonraki süreçte tutuklandı.
İDDİANAME TAMAMLANDI
Şüpheliler hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianame, tamamlandı. Konya Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede şunlar kaydedildi: 
"Her iki mağdurun birbiriyle tutarlı anlatımları, şüphelilerden Harun Avcu'nun mağdur iddiaları ile örtüşecek şekilde mağdurun okul dışında otobüsle yolculuk ettiği sırada bir erkek arkadaşı ile yan yana oturdukları çekilmiş fotoğrafını gösterip, mağduru uyardığı yönünde ikrar niteliğinde alınan savunması, mağdur iddiaları ile örtüşecek şekilde şüpheli Ahmet Mandal´ın ikametinde yapılan aramada ele geçen Milli İstihbarat Teşkilatı'na başvuru dilekçeleri, olay günü yakalandığı A.A. ile üzerlerinde ele geçen 'özel istihbarat büro grubu' yazılı kartları, şüpheli Asuman Sahar Koleri'nin müdürlüğünü yaptığı okul önünü gösterir kamera kayıtları, G.A. ile aynı okuldaki öğrenci beyanları, mağdur G.A.'ya yapılan sigorta başlangıcı, şüphelilerden Asuman Sahar Koleri'nin mağdura olduğu gibi anne ve babasına kızlarının istihbarata seçilmiş olduğuna dair konuşma, mağdur baba G.A.'ya kızı G.A.'nın Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından sigorta başlangıcı yapıldığına dair mesaj içeriği, mağdurların öğrenim gördükleri okulun müdürü Harun Avcu ile Harun Avcu aracılığıyla tanıdıkları diğer şüpheliler hakkında kendi iffet ve namuslarını ortaya koyacak şekilde suç isnat etmelerini gerektirecek husumet bulunmayışı ve tüm dosya kapsamıyla eylem ve fikir birliği içerisinde hareket eden şüphelilerden Harun Avcu, Ahmet Mandal ile A.A., Asuman Sahar Koleri, M.K. ve Asuman Sahar Koleri'nin okulunda hizmetli olarak çalışıp, albayın da katıldığı yemeğe katılacak kadar amiri konumundaki Asuman Sahar Koleri ile yakın olan G.A. ile diğerlerine okul içerisinde kahvaltı hazırlayan şüpheli H.K., istihbarat elemanı oldukları, MİT'te çalıştıkları, mağduru da MİT'e eleman olarak seçtikleri şeklinde, basit yalanı da aşacak şekilde mağduru ve müştekileri kandırıp, hileli davranışlarıyla mağdurun iradesini hileli hareketlerle sakatladıkları, dini nikah adı altında mağdura başörtüsü de takarak, Asuman Sahar Koleri'nin müdürlüğünü yaptığı okul içerisinde tören yaptıkları, sonraki aşamalarda da Ahmet Mandal tarafından tehdit edilen mağdur G.A.'ya yönelik olarak şüpheli Ahmet Mandal'ın, diğer şüphelilerin iştirakiyle 15.11.2022 23.11.2022 tarihleri arasında zincirleme suç kapsamında birden fazla kez, cinsel istismarda bulunduğu, bu eylemleri sırasında mağduru alıkoymak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işlediği, şüpheliler Harun Avcu, A.A., Asuman Sahar Koleri, M.K. ve Asuman Sahar Koleri'nin okulunda hizmetli olarak çalışan H.K.'nin şüpheli Ahmet Mandal'a iştirak ettikleri, 23.11.2022 tarihinde evine gitmek istemesine rağmen, şüpheli Ahmet Mandal tarafından G.A.'nın tehdit ile alıkonulduğu anlaşılmıştır."
JANDARMA KARAKOLUNDA KALMIŞLAR
Savcı, iddianamesinde, mağdur G.A.'nın Ahmet Mandal tarafından Konya'nın ilçesindeki jandarma karakoluna götürüldüğünün, burada görevli nöbetçi uzman çavuş B.K.'nin Ahmet Mandal ile G.A.'nın birlikte boş koğuşta gecelemelerine izin verdiğinin ortaya çıktığını anlattı. İddianamede, "B.K.'nın nöbetçi uzman çavuş olarak görev yaptığı ve olay tarihinde koğuş sorumlusu olduğu jandarma karakoluna getirilmesi ile kamu görevlisi olan şüpheli, B.K.'nin şüpheliyle aralarında evlilik bağı bulunmayan reşit olmayan mağdurla şüphelinin tek başlarına bir koğuşta gecelemelerine izin vermesi, şüphelinin mağdur ile aynı yatakta yatarak, dokunma şeklinde gerçekleşen ve basit cinsel saldırı boyutunu aşmayacak şekilde istismar ve kişiyi hürriyetinden alıkoyma eylemine yer ve imkan sağlama suretiyle, yardım ederek iştirak ettiğine dair hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte şüphe delilinin oluşmuştur. Olay tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olan mağdur K.K.'ye yönelik olarak kendilerini MİT elemanı olarak tanıtan şüpheli Ahmet Mandal ile birlikte hareket eden kamu görevlisi olan Asuman Sahar Koleri ile mağdurun öğrenim gördüğü lisenin müdürü olan şüpheli Harun Avcu´nun iştirakiyle şüpheli Ahmet Mandal'ın 2022 yılı ekim ayı içerisinde, mağdur K.K.'yi aracı içerisinde sarkıntılık boyutunu aşmayacak şekilde birden fazla cinsel istismarda bulunmak suretiyle, üzerine atılı suçları işledikleri anlaşılmıştır" denildi.
MİT'E BAŞVURU DİLEKÇESİ HAZIRLAMIŞ
Savcı, iddianamesinde, Ahmet Mandal'ın evinde ve üzerindeki aramalarda bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı'na başvuru dilekçesi ile 'özel istihbarat grubu' yazılı kartların ele geçirildiğini, dijital materyallerin de Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne gönderildiğini belirtti.
AÇIKLAMASI BULUNMAYAN PARA TRANSFERİ
İddianamede; tutuklu bulunan Ahmet Mandal, Harun Avcu, Asuman Sahar Koleri ile tutuksuz A.A. ve M.K.'nin banka hesap hareketlerinin incelendiğinin, A.A.'nın hesabından Asuman Sahar Koleri'nin hesabına açıklaması bulunmayan 54 bin lira para transferi gerçekleştiğinin bilirkişi raporuyla tespit edildiği kaydedildi.
37'ŞER YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Savcı, Ahmet Mandal, Harun Avcu, Asuman Sahar Koleri hakkında; 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis; tutuksuz A.A., M.K., B.K., H.K. için ise 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından hapis cezası istedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ
2023-01-21 09:48:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) KONYA&#039;DA YAĞMUR DUASI YAPILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KONYA'DA YAĞMUR DUASI YAPILDI
Konya'daki bir evden 3 kamyon çöp çıkarıldı
YEREL HABERLER Konya'daki bir evden 3 kamyon çöp çıkarıldı
Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çelik'ten, TEKNOFEST'e katılacak takımlara ziyaret
YEREL HABERLER Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. ...
Beyşehir'den kısa kısa
YEREL HABERLER Beyşehir'den kısa kısa
Kadınhanı'nda canlı hayvan pazarı kapatıldı
YEREL HABERLER Kadınhanı'nda canlı hayvan pazarı kapatıldı
Yalıhüyük'te öğrenciler karne sevinci yaşadı
YEREL HABERLER Yalıhüyük'te öğrenciler karne sevinci yaşadı
Konya Büyükşehir Belediyesinde 200 bin çocuğa şivlilik hediyesi
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesinde 200 bin çocuğa ...
Kadınhanı'nda 3 bin kişi yağmur duasında bulundu
YEREL HABERLER Kadınhanı'nda 3 bin kişi yağmur duasında bulundu
Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yasa dışı avlanan 2 kişiye 30 bin lira ceza
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yasa dışı avlanan 2 ...
Konya'da aynı gece iki hırsızlığa karışan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da aynı gece iki hırsızlığa karışan şüpheli ...
(Görüntülü)HAYVANSEVERLERDEN KARARA TEPKİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)HAYVANSEVERLERDEN KARARA TEPKİ
Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da öğrenciler karne sevinci yaşadı
YEREL HABERLER Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da ...
Konya'da Dursun Ali Erzincanlı ve Hayati İnanç Şehir Konferansları'na konuk oldu
YEREL HABERLER Konya'da Dursun Ali Erzincanlı ve Hayati İnanç Şehir ...
GÜNCELLEME - Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren sanıklara 1 yıl 3'er ay hapis cezası
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek ...
Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 ...
Emekli öğretmen bisiklet sürmeyi öğrenmek için 67 yaşında kursa gitti
YEREL HABERLER Emekli öğretmen bisiklet sürmeyi öğrenmek için 67 ...
(Görüntülü)KÖPEĞİN KÜREKLE ÖLDÜRÜLMESİNDE SANIKLAR, 1 YIL 3 AY CEZA ALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KÖPEĞİN KÜREKLE ÖLDÜRÜLMESİNDE SANIKLAR, 1 ...
Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren sanıklara 1 yıl 3'er ay hapis cezası
YEREL HABERLER Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Konya'da anaokulu servisiyle otomobil çarpıştı, 5'i çocuk 10 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da anaokulu servisiyle otomobil çarpıştı, 5'i ...
Bilgehane öğrencileri geleceğe mektup yazdı
YEREL HABERLER Bilgehane öğrencileri geleceğe mektup yazdı
Konya'da "Çad'da Sağlığa Dost Eli-3" projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER Konya'da "Çad'da Sağlığa Dost Eli-3" projesi ...
Hüyük'ten kısa kısa
YEREL HABERLER Hüyük'ten kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.