AYOS Konyaspor - Beşiktaş Emlakjet: 60-77

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Melih İlhan GÜN/KONYA, (DHA)Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16´ncı haftasında Ayos Konyaspor, sahasında Beşiktaş Emlakjet´e 77-60 mağlup oldu.SALON: Selçuklu Belediye

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak

AYOS KONYASPOR: Sulaımon 12, Perez 14, Erkin , Morgan 13, Eddıe 15, Sinan 4, Murat , Mert, Coleman 2, Ramazan

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Whıtehead 9, Usher 19, Cartwrıght 15, Burak Can 12, Mccormack 8, Ömer Can 5, Okben 2, Akif 2, Samet , Sokolowskı 5

1'İNCİ PERYİOT: 8-18

İLK YARI: 22-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 43-57DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN

2023-01-21 15:52:34



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