Konya Ovası'nın 3'te 2'sinde 'kuraklık' hasarı 



Salih BÜYÜKSAMANCIMelih İlhan GÜN/KONYA, (DHA)'TÜRKİYE'nin tahıl ambarı' olarak kuraklığın yaşandığı Konya Ovası'nda, beklenen yağışlar düşmediği için tehlike artıyor. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Konya Havzası'nda, durum gün geçtikçe kötüye gidiyor. Şu anda sahada 3'te 2 hasar var. Kurak alanlarda yüzde 50, yüzde 70 arasında sıkıntı var" dedi.

İki milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. 'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen Konya Ovası'nda ise beklenen yağışlar düşmediği için kuraklık tehlikesi yaşanıyor. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, kuraklık nedeniyle ekilen ürünlerin zarar görmeye başladığını söyledi. Kavuneker, söz konusu zararın yağışsız geçen her gün daha da artacağını belirterek, "Konya Havzası'nda, durum gün geçtikçe kötüye gidiyor. Hala yağmur veya kar yok. Eskiden bu zamanlarda, kapıdan dışarıya çıkamıyorduk. Ekim ve kasım aylarının sonuna doğru çok hafif yağışlar oldu. O yağışlardan dolayı tohum çimlendi, ama toprağın altında kaldı ve bozulmaya yön tuttu. Şu anda sahada 3'te 2 hasar var. Kurak alanlarda yüzde 50, yüzde 70 arasında sıkıntı var. Yağışsız ortam devam edecek olursa; bu oran yüzde 100 kurak alana doğru gidiyor" dedi.

'İNSAN YAŞAMI İÇİN ÖNEMLİ OLAN; HAVA, SU VE GIDA'

Su kullanımının önemine de dikkat çeken Kavuneker, "Çiftçi acilen yağış bekliyor, ama maalesef uzun bir periyotta da görülmüyor. Suyun önemi daha da arttı. O yüzden dış havzalardan buralara su aktarımı yapılması gerekiyor. Suyu, çiftçisinden esnafına, sanayicisine, ev kadınına kadar çok tasarruflu kullanmamız lazım. Dünyada su ile gıdaya ulaşamazsak; hayat diye bir şey kalmaz. Ne teknolojinin ne de başka bir şeyin önemi var. İnsan yaşamı için önemli olan; hava, su ve gıda. Onun için hep birlikte suyumuza sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI-Melih İlhan GÜN

2023-01-22 10:59:02



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