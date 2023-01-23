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Köpeğin kürekle öldürülmesinde sanıklara verilen cezayı az bulan savcılıktan itiraz

DHA

Köpeğin kürekle öldürülmesinde sanıklara verilen cezayı az bulan savcılıktan itiraz


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeğin kürekle öldürülmesine ilişkin açılan davada tutuksuz yargılanan sağlık teknisyeni Murat Bacak (27) ile Sefa Çakmak'a (28) 1 yıl 3'er ay hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakılması kararına itirazda bulundu. Savcılık itirazında, her iki sanık hakkında verilen cezada alt sınırdan daha fazla uzaklaşılması ve haklarında verilen hükmün açıklamasının geri bırakılmaması gerektiği belirtildi. 
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlık teknisyeni Murat Bacak'ın köpeğe kürekle vurup öldürmesi ve Sefa Çakmak'ın da hayvanı sürükleyerek götürmesine ait görüntüler, 24 Kasım'da sosyal medyada paylaşıldı. 16 Kasım'da yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, tepkilere neden oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Murat Bacak ve Sefa Çakmak, 'bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 
Bacak ve Çakmak hakkında 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede olayın nasıl yaşandığı anlatıldı. Ölen köpek için `can dostumuz´ vurgusu yapılan iddianamede, "Hayvan barınağında gerçekleştiği tespit edilen olaya ilişkin 11 saniyelik görüntüde işçi olarak çalışan şüpheli Murat Bacak'ın, elinde bulanan kürekle 3 defa sert şekilde köpeğe vurduğu, yine aynı yerde çalışan diğer şüpheli Sefa Çakmak'ın, köpeği yakalama aparatıyla tuttuğu ve hayvanın kaçmasına engel olduğu, Murat Bacak'ın köpeğe 3 defa kürekle vurduktan sonra, köpeğin hareketsiz şekilde yere yığıldığı, Sefa Çakmak'ın hareketsiz kalan köpeği sürükleyerek kenara doğru çektiği görüntülerde köpek tarafından yapılan bir saldırı olmadığı tespit edilmiştir" denildi.
1 YIL 3'ER AY HAPİS CEZASI 
Olayın ardından tutuklanan ve 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Murat Bacak ve Sefa Çakmak, 2 Ocak'ta görülen ilk duruşmada tahliye edildi. 20 Ocak günü görülen 2´nci duruşmada ise mahkeme heyeti, Murat Bacak ile Sefa Çakmak'a 1'er yıl hapis cezası verdi. Heyet, daha sonra bu cezayı 'nitelikli hal'den 1 yıl 6 aya çıkarttı. Sanıkların pişmanlık duyması nedeniyle cezayı 1 yıl 3'er aya indiren heyet, hükmün açıklanmasını ise geri bıraktı.  
SAVCILIK, KARARA İTİRAZ ETTİ 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen cezayı az bulup itirazda bulundu. Savcılığın itirazında, ''Konya 14.Asliye Ceza Mahkemesince 20.01.2023 tarihinde sanıklar M.B ve S.Ç hakkında karar verilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca her iki sanık hakkında alt sınırdan daha fazla uzaklaşılması (daha fazla ceza verilmesi) gerektiği ve haklarında verilen hükmün açıklamasının geri bırakılmaması gerektiği gerekçeleri ile karar aleyhine 23.01.2023 tarihinde itiraz yoluna başvurulmuştur. İtirazın değerlendirilmesi süreci devam etmektedir' 'denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-01-23 11:59:53

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