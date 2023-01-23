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Rezidanstaki işkence olayında 3 sanığa tahliye

DHA

Rezidanstaki işkence olayında 3 sanığa tahliye


Melih İlhan GÜN/KONYA, (DHA)KONYA'nın Selçuklu ilçesinde eski sevgilisi Demet Aydın'ı (21) kaçırıp, rezidansta işkence yaptıkları iddiasıyla haklarında 41'er yıla kadar hapis cezası istenen Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci (22) tutuklu bulundukları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.  
Olay, 8 Nisan 2022 tarihinde Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. Murat Demirci, bir süre flört ettiği eski çalışanı Demet Aydın'la buluşarak otomobille yola çıktı. Meram ilçesine gelindiğinde otomobile Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci de bindi. İki kadın, iddiaya göre Demet Aydın'ın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. Rezidansa götürülen Demet Aydın, burada 2 saat boyunca işkence gördü. Demet Aydın, kurtulduktan sonra polise giderek şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin aynı gün Murat Demirci'nin başka bir eski sevgilisi Merve Kaya'ya da işkence yaptığı ortaya çıktı. Tekrar gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı. 3 kişi hakkında ayrıca Demet Aydın'a yönelik işkence iddiası nedeniyle de tutuklama kararı çıkartıldı.
3 SANIĞA 41'ER YIL HAPİS İSTENDİ
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Demet Aydın´a işkence iddialarıyla ilgili hazırlanan iddianamede Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuba Demirci hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek', 'hakaret', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'kasten yaralama', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'mala zarar verme', 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından 41'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 
'PİŞMANIM'
Tutuklu 3 sanık bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan sanıklardan Murat Demirci, pişman olduğunu belirtti. Demirci, savunmasında, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Pişmanım. Olay müştekinin kıskançlığı yüzünden bu noktalara gelmiştir. Babam kanser hastalığının son evresindedir ve bakmakla yükümlü olduğum 3 çocuğum var. Bu aşamada tahliyemi talep ederim." dedi.
Sara Demir de savunmasında pişman olduğunu belirterek, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim, yaptığım hatadan dolayı pişmanım." diye konuştu. Tuğba Demirci de savunmasında, pişman olduğunu ifade etti.
3 KİŞİ TAHLİYE OLDU 
Cumhuriyet Savcısı, suçun niteliğinin göz önünde bulundurularak 3 kişinin tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise delillerin büyük oranda toplandığını belirterek, 3 kişinin tutuklu bulundukları süreyi göz önünde bulundurarak, tahliyelerine karar verdi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN
2023-01-23 18:52:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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