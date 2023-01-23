Konyaspor - MKE Ankaragücü: 0-1

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)-STAT: Medaş Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Kamil Çetin
KONYASPOR: Sehic-, Ahmet Oğuz(Dk.78 Uğurcan Yazgılı), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bruno Paz(Dk.59 Oğucun), Michalak(Dk.87 Mehmet Ali Büyüksayar), Bytyqi(Dk.59 Muric), Çekiçi(Dk.59 Uche), Diouf,
ANKARAGÜCÜ: Gökhan Akkan, Uros Radakovic, Nihad Mujakic, Atakan Çankaya(Dk.46 Fıratcan), Marlon Rodrigues, Emre Kılınç(Dk.85 Yasin Güreler)Tolga Ciğerci, Pedrinho(Taylan Antalyalı), Ghayas Zahid,(Dk.90 Ariyibi) Anastasios Chatzigiovanis(Dk.71 Beridze), Ali Sowe
GOL: Dk.51 Zahid (Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Adil Demirbağ, Ahmet Oğuz, Oğulcan Ülgün, (Konyaspor) Atakan Rıdvan, Gökhan Akkan, (Ankaragücü)Spor Toto Süper Lig'in 20´nci haftasında Arabam.com Konyaspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü´ne 1-0 mağlup oldu. Ankaragücü´ne galibiyeti getiren golü 51´inci dakikada Zahid kaydetti.
16´ncı dakikada ceza alanı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Çekiçi´nin sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
18´inci dakikada topla buluşan Michalak´ın ceza alanı dışından vuruşu direkten döndü.
37´nci dakikada ceza alanı sol çaprazından Bytyqi´nin ortasında Diouf´un kafa vuruşu kalecide kaldı.
51´inci dakikada Rodrigues´in ceza alanı sol çaprazında ortasında Ali Sowe topu ceza alanına indirdi topla buluşan Zahid´in vuruşu ağlarla buluştu.0-1
84'üncü dakikada Michalak'ın sol kanattan ortasında Uche'nin kafa vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ
2023-01-23 22:03:10
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