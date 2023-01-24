Konyaspor - MKE Ankaragücü maçının ardından



Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI Melih İlhan GÜN / KONYA,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Konyaspor, sahasında MKE Ankaragücü´ne 1-0 mağlup oldu.

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ile Konyaspor Teknik Direktörü Aleksander Stanojevic, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan kendileri için çok önemli bir galibiyet kazandıklarını belirterek, "Bizim için çok değerli ve önemli galibiyet aldığımız için çok mutluyum. Oyuncularım da çok mutlu. Hafta içi Beşiktaş maçından sonra maça hazırlanma zamanımız yoktu. Bu süreci oyuncularımızı dinlendirerek, video analiziyle rakibi tanıtmaya çalıştık. Rakibimizde bir hoca değişikliği oldu. Daha önce İlhan hoca döneminde farklı bir oyun anlayışına sahip Konyaspor, bu kez yeni hocasıyla hem en son oynadığı Gaziantep maçını, hem de Partizan´ı da çalıştırdığı dönemde nasıl bir futbol anlayışına sahip olduğunu analiz edip oyuncularımıza ilettik. Açıkçası beklediğimiz gibi de çıktı. Bugün daha fazla ikinci bölgede bekleyen, ön alan baskısı yapmayan ama ikinci bölgede hem adam paylaşıp, hem saha paylaşımını iyi yapıp da rakibe çok fırsat ve alan vermemeyi planlıyorduk. Bu konuda oyuncularım da çok gayretliydi. Bugün bizim için tehlikenin duran toplar olacağını bekliyorduk çünkü fiziksel olarak bazı eksiklerimizden dolayı kısa kaldık açıkçası. Rakipte Diouf ve Calvo gibi kenar ortalarına çok etkili vuruşlar yapabilen, özellikle akan oyunda Diouf´u son haftalarda kenar ortalarından iyi sonuç aldığını gördük. Savunma oyuncularımızı da ona göre hazırladık. Açıkçası çok net pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Akan oyunda istediğimiz savunmayı yaptık. Oyuncularıma verdikleri ciddi mücadele için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra kendi sahamızda oynayacağımız Gaziantep maçına hazırlıklarımızı devam ettirip, inşallah oradan da iyi bir sonuç almak istiyoruz" dedi.

STANOJEVIC: DAHA FAZLA RİSK ALMAMIZ GEREKİRDİ

Risk almaları gereken bir maç olduğunu söyleyen Konyaspor Teknik Direktörü Aleksander Stanojevic, "Mağlubiyetimize tabii ki üzüldük. İlk yarıda olabildiğince şansımız vardı fakat değerlendiremedik. Rakibe kıyasla çok iyi top kontrolümüz vardı, rakibi en başta tehlikeli olarak görmedik. Fakat risk aldığımızı düşünmüyorum, daha fazla risk almamız gerekirdi. Gelecek maçlarda daha çok enerji, gayret ve iradeyle oynayacağız" yorumlarında bulundu.

"BEN TECRÜBESİZ BİR TEKNİK DİREKTÖR DEĞİLİM"

Basın mensuplarının bir sorusu üzerine Stanojevic, "Elbette baskının ve stresin olduğu bir gerçek. Fakat ben tecrübesiz, genç ve toy bir koç değilim. Baskıyla baş etmek, mücadele etmek benim doğamda var. Tabii ki kupa maçından sonra bir şey söyleyemedim. Üzüntümü dile getirmek benim için de fazlasıyla hüzünlüydü. Şu ana kadar 2 antrenman yaptım. Bu kadar kısa bir süreçte elimden geleni fazlasıyla göstereceğime inanabilirsiniz. Bundan sonrakilerin de daha iyi olacağına eminim. Takıma yeni optimize oluyorum, takım da bana yeni optimize oluyor" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Aleksander Stanojevic'in açıklamaları

Ömer Erdoğan'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI-Melih İlhan GÜN

2023-01-24 00:09:18



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