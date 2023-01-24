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Boş araziye 65 varil kimyasal madde bırakanlara 73 milyon TL ceza

DHA

Boş araziye 65 varil kimyasal madde bırakanlara 73 milyon TL ceza


Hasan DÖNMEZ/ KONYA, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetim Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, Konya'da boş araziye içinde sodyum sülfat, amonyum hidroksit, çeşitli atık yağ ve petrol ürünü bulunan 1'er tonluk 65 varil bırakan 4 kişiye 73 milyon TL ceza uygulanacağını açıkladı. Polis tarafından dün gözaltına alınan, varilleri bırakan TIR şoförleri Cemil A. (51), İbrahim M. (31) ve iş yeri sahibi Hamza Ö. (62) ile TIR'lara forkliftle yükleyen Mustafa Ö. (49), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Selçuklu ilçesi Dokuz Mahallesi´ndeki boş arazide 21 Ocak Cumartesi günü akşamı çevredekiler tarafından variller içinde kimyasal madde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri geldi. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede, 1 tonluk 65 varil içindeki kimyasal maddelerin sodyum sülfat, amonyum hidroksit, çeşitli atık yağ ve petrol ürünü olduğunu belirledi. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kimyasal maddeleri bırakan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki 74 güvenlik kamerası kaydını incelemeye alan polis, kimyasal maddelerin 2 farklı TIR'la bırakıldığını tespit etti. Plakadan yola çıkarak şoförler İbrahim M. ve Cemil A.'ya ulaştı. Araştırmasını derinleştiren polis, kimyasal maddelerin 3´üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Hamza Ö.'ye ait iş yerinden alındığını, Mustafa Ö.'nün forkliftle yüklediğini belirledi. Polis, 2'si şoför 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.  
PARA CEZASI 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetim Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, olay yerinde açıklamalarda bulundu. Kimyasal atıkların lisanslı bertaraf tesisine gönderileceğini belirten Akgün, "Yaptığımız ilk analizlerde petrol türevi atıkların deterjan atıkların, amonyum hidroksit, sodyum sülfat ve sodyum pirofosfata rastlanıldı. Şu anda atıkların kaldırılarak, lisanslı bir bertaraf tesisine gönderilmesi konusunda alanın temizlik çalışmalarını yürütüyoruz. Olayın müsebbipleri konusunda yapılan çalışma kapsamında emniyet müdürlüğümüz çok kısa süre içerisinde bu alana atıkları döken 3 kişiyi ve atıkların sahibini kamera kayıtlarından tespit etti. Bu 4 kişinin adli süreci devam ediyor. Çevre Kanunu kapsamında bu kişilere kişi başı 12 milyon 218 bin lira, atık sahibi işletmeye ise 36 milyon lira olmak üzere yaklaşık 73 milyon Türk lirası idari para cezası uygulayacağız. Aynı zamanda bu kişilerin eyleminin Türk Ceza Kanunu´nun `çevreyi kasten kirletmek´ suçundan değerlendirilmesi için de cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Sanayicilerimizin özellikle bu tür cezalarla bu tür yaptırımlarla karşılaşmaması, çocuklarımıza daha yaşanılabilir şehirler ve daha temiz bir dünya bırakmak için gerekli hassasiyeti göstermeleri konusunda yardımlarını bekliyoruz. Temmuz ayında da Konya´da benzer bir olay yaşamıştık. Yine atıklar araziye dökülmüştü. Bu kişiler kısa sürede tespit edilmiş hem hapis cezası hem de toplamda 36,5 milyon civarında bir idari para cezası uygulanmıştı. Biz atıkların yönetimi konusunda sanayicilerimizden gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" dedi.
Öte yandan araziye bırakılan kimyasal atıklar; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin gözetiminde kamyonlara yüklenerek lisanslı bertaraf tesisine gönderildi.   DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ
2023-01-24 11:46:05

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