Hastane personeli çifte 'suç uydurma' davasında beraat



Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da, 8 entübe hastanın oksijen sistemindeki arıza nedeniyle öldüğünü öne süren veri hazırlama memuru Özgür K. (43) ve hemşire eşi Sevde K. (47), haklarında açılan 'suç uydurma' davasında beraat etti.

Meram Devlet Hastanesi Yazır Ek Binası'nda veri hazırlama memuru Özgür K. ve hemşire eşi Sevde K., 20 Ağustos 2020'de saat 01.00'den 05.00'e kadar hastanenin yoğun bakım ünitesindeki 8 hastanın, oksijen sistemindeki arıza ve aksaklık nedeniyle yaşamını yitirdiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan idari soruşturmada, hastaneye oksijen taşıyan tankerin Cihanbeyli ilçesi civarında arızalandığı, bunun üzerine hastanenin diğer binalarından getirilen tüplerle takviye yapıldığı, sadece 2 hastanın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve herhangi bir ihmal yaşanmadığı belirtildi.

Savcılık tarafından yapılan adli soruşturmada da belirtilen tarihte hastalardan Rabia Yalavaş ve Emine Erdoğan'ın hayatını kaybettiği, 2 hastanın ölüm nedeninin de Covid-19 kaynaklığı olduğu, oksijen yetersizliğine bağlı olmadığı kaydedildi.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Savcılık, soruşturma sonrası Özgür K. ve eşi Sevde K.'nin olay tarihinde o birimde görevli olmadığını belirleyerek, iddiaların somut emarelere dayanmayan dedikodu ve duyumlara dayalı olduğu gerekçesiyle çift hakkında 'suç uydurma' davası açılması için iddianame hazırladı. Çift hakkında 3 yıla kadar hapis istenen iddianame, 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi´nce kabul edilip, dava açıldı.

BERAAT ETTİLER

Davanın 8'inci duruşmasında cumhuriyet savcısı, mütalaasında Özgür K. ve eşi Sevde K.'nin üzerlerine atılı 'suç uydurma' suçunu işlediklerinin anlaşıldığını belirterek 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Duruşmada son sözleri sorulan çiftten Özgür K., "Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'ndan gelen raporun aleyhe hususlarını kabul etmem. Raporda da belirtildiği üzere kamera görüntüleri olmadığından ve otopsi yapılamadığından soruşturma yapan müfettiş herhangi bir disiplin cezası öngörmemiştir. Bilirkişi raporuyla da o gece 6 kişinin öldüğü anlaşılmıştır. Atılı suçlardan beraatimi talep ederim" dedi.

Sevde K. ise "Biz devlet memuru olarak yükümlülüğümüzü yerine getirdik. Beraatimi talep ederim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Özgür K. ve eşi Sevde K.'nin suç işleme kastının bulunmadığını belirterek, beraatlerine karar verdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-01-24 16:09:09



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