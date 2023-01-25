Boş araziye 65 varil kimyasal madde bırakan 4 kişi serbest bırakıldı

Melih İlhan GÜN/KONYA, (DHA)KONYA'da, sodyum sülfat, amonyum hidroksit, çeşitli atık yağ ve petrol ürünü bulunan 1'er tonluk 65 varili boş araziye bırakan Cemil A. (51), İbrahim M. (31), Hamza Ö. (62) ve Mustafa Ö. (49), serbest bırakıldı.
Selçuklu ilçesi Dokuz Mahallesi'ndeki boş arazide, 21 Ocak akşamı, çevredekiler varillerde kimyasal madde buldu. İhbarla bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin incelemesinde 1 tonluk 65 varildeki kimyasal maddelerin sodyum sülfat, amonyum hidroksit, çeşitli atık yağ ve petrol ürünü olduğu belirlendi. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
74 KAMERANIN KAYDI İNCELENDİ
Çevredeki 74 güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis, kimyasal maddelerin 2 farklı TIR'la bırakıldığını tespit edip, plakadan yola çıkarak da şoförler İbrahim M. ve Cemil A.'ya ulaştı. Araştırmayı derinleştiren polis, kimyasal maddelerin 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Hamza Ö.'ye ait kayıt dışı iş yerinden alındığını, Mustafa Ö.'nün forkliftle yüklediğini belirledi. 2'si şoför, 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, haklarındaki soruşturma ise sürüyor.
73 MİLYON LİRA CEZA KESİLECEK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da Çevre Kanunu kapsamında şoförler brahim M. ve Cemil A. ile forklifti kullanan Mustafa Ö.'ye 12 milyon 218'er bin lira, iş yeri sahibine de 36 milyon lira olmak üzere yaklaşık 73 milyon Türk lirası idari para cezası uygulayacak.
Öte yandan dün araziye bırakılan kimyasal atıklar; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin gözetiminde kamyonlara yüklenip lisanslı bertaraf tesisine gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN
2023-01-25 14:05:56
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