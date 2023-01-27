Konya'da asırlık şivilik geleneği çocuklara aktarılıyor



Konya´da `Şivlilik Çocuk Bayramı´ düzenlendiKONYA, (DHA) Konya´da üç ayların başlangıcında gerçekleşen asırlık `Şivlilik´ geleneği çocuklar için bayram havasına dönüştürüldü.Regaip kandilinde geleneksel olarak kutlanan şivlilik haftası binlerce çocuğun fener alayına katılmasıyla başladıKonya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi, çocuklara geleneklerin yaşatılması adına Selçuklu Kongre Merkezi´nde `Şivlilik Çocuk Bayramı´ düzenledi. 25 Ocak´ta başlayan etkinliğin ilk gününde 80 bin 507 ziyaretçinin katılım sağladığı açıklandı. Konya´da Regaip kandilinde geleneksel olarak kutlanan şivlilik haftası binlerce çocuğun fener alayına katılmasıyla başladı. `Şivlilik Çocuk Bayramı´ adı verilen etkinlikte ise çocuklar için tiyatrolar, çizgi film kahramanları, palyaçolar, akrobasi grupları, sanal gözlükler ile teknolojik oyunlar, yüz boyama, kum sanatı ve çamura şekil verme gibi bir çok aktivite gerçekleşti.YAPMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ ŞEY ÇOCUKLARIN ZİHNİNDE İYİ BİR HATIRA KALMASIKonya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,"Bugün hatıralarımızın canlandığı bir gün. Şöyle çocukluğumuza gittik bizim zamanımızda böyle imkanlar yoktu. Burada yapmaya çalıştığımız şey çocuklarımızın zihninde iyi bir hatıra kalması. Mübarek ayların gelişinin toplum tarafından tekrar hatırlanması, Ramazan'a hazırlık ve en sonda rabbim bizi Ramazan'a kavuştursun, bayrama kavuştursun diye dua etmek. İnşallah bu çocuklar da burada edindikleri tecrübeyi, hatıraları kendi çocuklarına aktaracaklar bu gelenek Konya'mızda ilelebet devam edecektir" dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise "Bugün bizim için özel bir gün. Çünkü Konya'mızın asırlık geleneği şivliliğin bayrama dönüştüğü gün. Büyükşehir Belediyemizle birlikte iş birliği halinde artık şivliliği bir çocuk bayramına dönüştürdük. Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Bu asırlık geleneği inşallah bundan sonra Konya'mızda bir bayram havasında birlik, beraberlik içerisinde dayanışma içerisinde gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Konya

2023-01-27 11:37:28



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