Bakan Varank: Siyasi rüşvetlerle bizim işimiz yok

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bizim derdimiz, Türkiye'yi toptan kalkındırabilmek. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarabilmek. Siyasi rüşvetlerle bizim işimiz yok" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'da kurulacak 'TÜBİTAK Temiz Enerji İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü'nün tanıtımı ve iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Kurum, Konya´nın göllerini ve suyunu tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Kurum, ''Maalesef içtiğimiz su, bastığımız toprak, soluduğumuz hava, derin bir değişime uğruyor. Şehirlerimiz, sıcak hava dalgaları, kuraklık, sel gibi şiddeti her geçen gün artan afetlerle karşı karşıya kalıyor. Her yıl dünyadaki her 20 böcek ve omurgalı türden biri yok oluyor. Bu ekosistemler azaldıkça toprağımız daha da kuruyacak, tarım ürünlerimiz azalacak, havamız solunmaz bir hale gelecek. Bakın işte son 3 yılda iklim krizinin olumsuz etkilerini neredeyse her 6 ayda yeni bir afetle yaşadık. Sinop, Kastamonu, Bartın, Giresun, Rize ve Trabzon´da seller, Antalya ve Muğla´da ise büyük yangınlar yaşadık, canlarımızı yitirdik. İşte Konya´mızda, kuraklık ve yer altı sularının çekilmesi nedeniyle oluşan obrukların sayısı 2 bin 500´ü aştı. Konya´mız, göllerini ve suyunu tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu anlamda enstitümüzün Konya´mızda kuruluyor olması çok anlamlı, çok değerli, çok kıymetli bir adım olmuştur. Her platformda söylüyorum. Çözüm; en az problemin kendisi kadar çok yönlü, çok katmanlı, çok çeşitli olmak zorundadır" dedi.

BAKAN KURUM: ENSTİTÜDE ÇIKACAK SONUÇLARI SAHADA UYGULAYACAĞIZ

'TÜBİTAK Temiz Enerji İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü' ile ülkedeki yeşil sanayi ve temiz teknolojiye katkılar sağlanacağını belirten Bakan Kurum, "Tabii biz, dünyanın su savaşlarını konuştuğu bir dönemde, şu anda su stresi yaşayan bir ülke olarak, atık sularımızın geri dönüşümünü ve yeniden kullanımını stratejik anlamda çok önemli buluyoruz. Ben inanıyorum ki enstitümüz, ülkemizin yeşil sanayi, temiz teknoloji ve temiz enerji üretimine büyük katkılar sağlayacaktır. Buradan genç araştırmacılarımıza da bir müjde vermek istiyorum. İklim değişikliği alanında çalışan genç araştırmacılarımız için enstitümüzle birlikte burs programını açacağız, gençlerimizi destekleyeceğiz. Bu enstitümüzde neler çalışılacak? İklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik atılması gereken adımlar burada istişare edilecek. Buradan çıkan sonuçla aslında tarımda, turizmde, sanayide, bina sektöründe, iklim değişikliğiyle mücadele ve koordinasyon bağlamında atılması gereken adımlar atılacak. Buradan çıkacak neticeyle belki 2-3 yıl içinde Konya'daki tarımdaki üretim tekniklerimizi gözden geçireceğiz. Su kaynaklarımızın sınırsız olmadığı bilinciyle hareket edeceğiz. Daha az suyla daha az enerjiyle daha fazla ürünü nasıl üretebilirizi burada tartışacağız. Çıkacak sonucu da sahada uygulayacağız" diye konuştu.

BAKAN VARANK: KILIÇDAROĞLU GİBİ ÇAKMA KONYALI DEĞİLİM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da konuşmasında, cumartesi günü Akşehir'e gelen ve Akşehir'in baba ocağı olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bakan Varank, ''Ben Kılıçdaroğlu gibi çakma Konyalı değilim. Dizini kırıp Konya pilavı yemiş mi? Derebucak'ın vadilerinde dolaşmış mı? Huğlu' da silahçılarla bir araya gelmiş mi? Konya'ya teknoloji endüstri bölgesini kazandırmış mı? Bunları yapacaksın, ondan sonra 'Konyalıyım' diyeceksin. Biz işte bu şehrin, Türkiye için ne kadar değerli ve önemli olduğunun farkındayız, onun için de bu şehre fırsat buldukça geliyoruz. Sadece geçen sene 4 kere geldim ama emin olun turistik seyahatler için de gelmiyoruz. Her geldiğimizde açılışlar yapıyoruz. Bir sonraki işin planlamasını yapıyoruz. Dediğim gibi biz bu şehre hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Ben çakma Konyalı değilim. Belediye de sağ olsun, bakın altını çiziyorum, oy birliğiyle bizi hemşehri ilan etti. Dolayısıyla biz bu şehrin asli evladı olarak kendinizi görürüz" dedi.

`KILIÇDAROĞLU MUHTARLARA SEKRETER ATAYACAKMIŞ´

CHP lideri Kılıçdaroğlu´nun Akşehir´i il yapma vaadini de eleştiren Bakan Varank, şöyle konuştu:

''Siyaset hızlı ve hararetli bir şekilde gidiyor. Bakınız; bir insan buraya gelip, bir tane ilçeyi ziyaret edip, siyasi rüşvetler vererek siyaset yaptığını zannedebilir ama bunlar eski Türkiye'de kaldı. Bunlar eski Türkiye'nin manzaraları. 'Şurayı böyle, burayı böyle yapacağım' diyerek siyaset yapamazsınız. Bizim derdimiz, Türkiye'yi toptan kalkındırabilmek; Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarabilmek. Siyasi rüşvetlerle bizim işimiz yok. Onu söyleyenlerden de bu ülkeye hiçbir zaman hayır gelmez. Bundan da emin olabilirsiniz. Bakın; bugün Antarktika'ya bilim seferi düzenleyecek bilim insanları yola çıkacaklar. Biz Antarktika'yla ilgilenmeye Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu sayesinde başladık. Antarktika'da şu anda 50´den fazla ülkenin araştırma merkezi var ama Türkiye, burayla bizim iktidarımıza kadar hiç ilgilenmemiştir. Niyetimiz de oraya kalıcı bir üs kurabilmek. İşte bizim ufkumuz bu kadar geniş. Biz gençleri kutuplara, araştırma yapmaya götürürken, Kılıçdaroğlu'nun vizyonu ne? Her muhtarın yanına bir tane üniversite mezunu sekreter atayacakmış. Adamın da vizyonu işte bu kadar. Ben gençlerle bir araya geldiğimde onlara hatırlatıyorum; siz Türkiye´nin milli uzay programında çalışmak mı istersiniz yoksa muhtarların yanında sekreter mi olmak istersiniz? Bunun farkını zaten gençlerimiz en güzel şekilde değerlendiriyorlar, değerlendirecek, diye inanıyorum.''

