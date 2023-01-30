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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank: Siyasi rüşvetlerle bizim işimiz yok (2)

DHA

Bakan Varank: Siyasi rüşvetlerle bizim işimiz yok (2)


EMLAK KONUT ASANSÖR FABRİKASI´NIN AÇILIŞ TÖRENİ'NE KATILDILAR
Konya'da kurulacak 'TÜBİTAK Temiz Enerji İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü'nün tanıtımı ve iş birliği protokolü imza töreninin ardından bakanlar Murat Kurum ile Mustafa Varank, Emlak Konut Asansör Fabrikası´nın açılış törenine katıldı. Fabrika ile ilgili bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Fabrikamız, tamamen sıfır atık uyumlu, çevre ve iklim dostu. Aynı zamanda kendi enerjisini üretiyor. Yani Türkiye´deki `çevre dostu' fabrikaların en güzel örneği. İnşallah fabrikamız; önümüzdeki birkaç yıl içerisinde şu anda yüzde 75 olan yerli ve millilik oranını 2 yıl içerisinde yüzde 100´e çıkaracak, 5 milyar dolar ihracata ulaşacak, dünyanın lider 7 asansör firması arasına girecek, onlarla dişe diş bir rekabetle adını ilk sıralara altın harflerle yazdıracak'' dedi. 
KURUM: İLK YIL 155 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK
Bakan Kurum, fabrikada çalışacakların yüzde 20'sinin gençlerden oluşacağını belirterek, ''İlk yıl 155 kişi istihdam edecek olan fabrikamız, üretimin yanı sıra montaj ve servis bakım hizmetleriyle bu sayıyı her geçen gün daha da artıracaktır. İlk hedefimiz, 2024 yılı sonuna kadar 5 bin, sonrasında ise minimum 15 bin vatandaşımıza, Konyalı kardeşimize istihdam sağlamak. İşte bu noktada buradan bir müjde vermek istiyorum. Fabrikamızda çalışanların yüzde 20´si gençlerimizden oluşacak" diye konuştu.  
VARANK: YERLİ PATENT BAŞVURULARI YABANCI BAŞVURULARIN ÖNÜNE GEÇTİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da konuşmasında, 2022 yılı sınai verilerini açıkladı. Varank, "Sınai mülkiyet alanında da biz Türkiye olarak her gün yeni rekorlar kırıyoruz. Şimdi buradan ilk kez 2022 sınai mülkiyet verilerini açıklamak istiyorum. Türk Patent ve Marka Kurumu'na 9009 patent, 5502 faydalı model, 197 bin 235 marka ve 78 bin 268 tasarım olmak üzere 2022 yılında toplamda 290 bin 14 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldı. Bu başvurulara baktığımızda bir önceki yıla göre yerli patent başvurularında yüzde 7, yerli faydalı model başvurularında yüzde 25, yerli marka başvurularında yüzde 12 ve yerli tasarım başvurularında yüzde 32´lik bir artış gerçekleşti. Türkiye'de şu anda inovasyon anlamında büyük bir ivme yakaladık ve bu ivme son sürat devam ediyor. 1994 yılından bu yana ilk kez Türk Patent'te yapılan yerli patent başvuruları, yabancı patent başvurularının da önüne geçmiş oldu. Biz gerçekten bununla da mutlu olduk" dedi.
'Güney Marmara Hidrojen Vadisi Projesi'ne Avrupa Birliği´nden teknoloji alanında ilk kez büyük hibe aldıklarını açıklayan Bakan Varank, "Avrupa Birliği'nin çok farklı hibe destekleri var. Biz Türkiye olarak bu destekleri araştırma anlamında şirketlerle üniversitelerle başvuruyoruz. İşte bunların bir tanesinde çok önemli bir başarı yakaladık. Türkiye koordinasyonunda 10´u Türk 13 ortağın üreteceği 7,5 milyon euro'su Avrupa Birliği hibesi olmak üzere toplam 36 milyon euro'luk 'Güney Marmara Hidrojen Vadisi Projesi' Avrupa Birliği'nden desteklenmeye hak kazandı. Bu projeyle biz minimum 500 ton hidrojen ve Türkiye'nin ithalata bağımlılığı olduğu, metanol ve amonyak türevlerini üretebileceğiz. Ayrıca bor mineralinde hidrojen depolamadaki avantajları, Balıkesir'de kurulacak sodyum tesisiyle de geliştirilmiş olacak. Çok önemli bir proje, enerji şu anda dünyanın gündeminde ve Türkiye olarak ilk defa böyle bir yeni teknolojili bir alanda şimdiye kadar tarihimizdeki en güçlü büyük hibeyi 7,5 milyon euroyu Avrupa Birliği'nden kazanmış olduk" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Emlak Konut Asansör Fabrikası'nın açılış kurdelesi kesildi. DHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI-Melih İlhan GÜN
2023-01-30 17:28:47

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