Bakan Varank: Siyasi rüşvetlerle bizim işimiz yok (3)



BAKAN VARANK, TANK TAŞIYICININ DİREKSİYONUNA GEÇTİ

Bakan Varank, Konya'da kurulacak 'TÜBİTAK Temiz Enerji İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü'nün tanıtımı ve iş birliği protokolü imza töreni ile Emlak Konut Asansör Fabrikası´nın açılışına katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açılışın ardından, Konya Organize Sanayi Bölgesi´nde savunma sanayi alanında çalışmalar yapan bir fabrikayı da ziyaret etti. Bakan Varank, burada Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcının direksiyonuna geçti. TSK´nın envanterinde de bulunan aracı fabrika içerisinde test eden Bakan Varank, "Çok güçlü bir araç, balistik koruması var, 48 tonluk bir alet. Gayet güçlü ve gayet yetenekli, ben çok beğendim. Konyalıları tebrik ederim. Şu anda bunlar ordumuz tarafından aktif olarak kullanılıyor, askerimizin çok işine yarıyor. 13 tonluk çekiş gücü var" dedi. (DHA)Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCIMelih İlhan GÜN/KONYA, (DHA)- DHA-Politika Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI-Melih İlhan GÜN

2023-01-30 20:46:40



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