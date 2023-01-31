Kar yağışı, Konya Ovası'na 'can suyu' oldu



Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA´da sabaha karşı etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü. Kar yağışı, aylardır kuraklık yaşayan Konya Ovası için can suyu oldu.

Kent merkezi ve ilçelerinde saat 03.00 sıralarında kar yağışı başladı. Aralıksız devam eden kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü. Zaman zaman yoğunluğunu arttıran kar, aylardır kuraklık sıkıntısı çeken Konya Ovası´ndaki çiftçiyi sevindirdi.

Kar yağışının Konya Ovası için önemli olduğunu söyleyen vatandaşlardan Mehmet Emin "Kar yağışı ani oldu ve bizler için zor oldu. Ama o kadar kuraklığın ardından kar güzel oldu" dedi.

Arzu Zeytin ise "Bu kadar kuraklık varken bu kar bence çok iyi oldu. Ama çok geç geldi kar yağışı" diye konuştu.

Umutlarının kesildiğini söyleyen İdris Sucu da "Kar yağışına çok sevindik. Kuraklık vardı, hepimizin umudu kesilmişti ama Allah´tan umut kesilmez. İnşallah kar yağışı devam eder" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ

2023-01-31 10:29:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.