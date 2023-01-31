Kar yağışı, Konya Ovası'na 'can suyu' oldu (2)

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son



'ÇİFTÇİYE UMUT OLDU'

Kar yağışının çiftçiye umut olduğunu söyleyen Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Kar yağışı kent merkezinin neredeyse tamamında var. İnşallah bu çiftçiye bir umut oldu. Yağışların arkası da gelirse kuraklığı bir nebze kurtaracağız. Tabi bu hem ekinlere, hem de mahsule faydası olacak. Göller ve barajımız dolacak. Bahar aylarındaki sulamalarda ise çok etkili olacak. "dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez

2023-01-31 10:58:33



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