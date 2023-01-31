Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a transfer görüşmeleri olumlu ilerliyor

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Melih İlhan GÜN/KONYA, (DHA) KONYASPOR'un orta saha oyuncu Amir Hadziahmetovic'in, Beşiktaş'a transferiyle ilgili iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp yetkilileri görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve önümüzdeki süreçte netleşeceğini söyledi.

Konyaspor'a 2016 yılının ara transfer döneminde 500 bin Euro bonservis bedeli ile Bosna Hersek'in Zeljeznicar ekibinden transfer edilen Amir Hazdiahmetovic için Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgisinin olduğu transferde Beşiktaş imza aşamasına yaklaştı.

Konyaspor kulübü yetkilileri, Beşiktaş'ın teklif ettikleri 3 milyon euro bonservis bedelini kabul etmediklerini, ama görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve önümüzdeki süreçte de transferin netleşeceğini belirtti.

Yeşil-beyazlı ekiple bu sezon 18 maça çıkan Amir, 3 gol atıp, 2 gole de asistlik yaptı. 25 yaşındaki Amir Hadziahmetovic, 2016 yılından itibaren Konyaspor'da 199 maçta forma giydi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN

2023-01-31 11:45:23



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