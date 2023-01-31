AYOS Konyaspor'a Almanya Milli Takımı'ndan forvet

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Melih İlhan GÜN/KONYA, (DHA) - AYOS Konyaspor Basketbol Takımı, Almanya Milli Takımı'nda da forma giyen 27 yaşındaki Gavin Schilling'i 1 yıllığına renklerine bağladı.

Fransa Ligi ekiplerinden Limoges forması giyen Gavin Schilling, Ayos Konyaspor ile anlaştı. Maç başına 4 sayı, 2.4 ribaund ve 0.7 asist ortalaması ile oynayan Schilling, Limoges´te 18 maça çıktı. Almanya Milli Takımı'nın da formasını giyen Schilling, daha önce Almanya Basketbol Ligi takımlarından Ulm, Braunschweig ve Bayern Münih takımlarında mücadele etti. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN

2023-01-31 15:47:39



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