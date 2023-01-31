Ayos Konyaspor, Fenerbahçe Beko maçının hazırlıklarına başladı

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Melih İlhan GÜN / KONYA, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inin 18´inci haftasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek olan Ayos Konyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Karşıyaka, Beşiktaş ve son olarak Tofaş mücadelelerinden mağlubiyetle ayrılan Ayos Konyaspor, Fenerbahçe Beko karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu´nda yapılan antrenman, ısınma çalışmalarıyla başlayıp antrenmanın ana bölümünde teknik ve taktik çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı ekip kuvvet çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı.

İki ekip 5 Şubat Pazar günü saat 15.30'da Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN

2023-01-31 17:58:37



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