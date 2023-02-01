Konyasporlu Zymer Bytyqi, Olympiakos´da

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Melih İlhan GÜN / KONYA, (DHA) - KONYASPOR'un Kosovalı kanat oyuncusu Zymer Bytyqi, Yunanistan ekibi Olympiakos´a transfer oldu.

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Olympiakos, 26 yaşındaki başarılı futbolcu ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Yunan ekibinin Bytyqi transferi için Konyaspor´a 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği duyuruldu. Konyaspor kulübü sosyal medya hesaplarından 'Teşekkürler Zymer Bytyqi' başlığı ile yaptığı açıklamada, "Kulübümüze yaklaşık 2 yıl hizmet eden futbolcumuz Zymer Bytyqi´ye verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Bytyqi, Konyaspor forması ile çıktığı 83 maçta 12 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Melih İlhan GÜN

2023-02-01 10:03:09



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