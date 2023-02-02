Konyaspor - İstanbulspor: 0-1

İsmail AKKAYA / KONYA, (DHA) -
STAT: Medaş Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Yusuf Bozdoğan, Cem Özbay
KONYASPOR: Sehic Ahmet Oğuz (Dk. 60 Cebrail), Adil, Calvo, Guilherme, Bruno Paz (Dk. 60 Oğulcan), Soner, Michalak, Çekiçi (Dk. 73 Ikpeazu), Muric (Dk. 46 Pavicic), Diouf
İSTANBULSPOR: Jensen Tuncer (Dk. 90+4 Ali Yaşar), Okan, Mehmet, Duhaney, Mahamadou Ba (Dk. 79 Vefa), Ethemi, Rroca (Dk. 79 Mehremic), Muammer, Lokilo (Dk. 66 Emir Kaan) Eze (Dk. 66 Topalli)
GOL: Dk. 67 Cebrail (K.K.) (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Bruno Paz, Michalak (Konyaspor), Eze, Okan, Duhaney (İstanbulspor)
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Konyaspor, sahasında İstanbulspor'a Cebrail'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup oldu.
30'uncu dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Bruno Paz'ın şutunda kaleci Jensen, topu kornere çeldi.
37'nci dakikada Çekiçi'nin ceza sahasında yaptığı vuruşta defans, topu uzaklaştırdı. Dönen topu takip eden Çekiçi'nin kafayla verdiği pasta Diouf'un vuruşu auta çıktı.
43'üncü dakikada Eze'nin pasında Lokilo'nun sol kanattan şutunda kaleci Sehic, topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
67'inci dakikada İstanbulspor öne geçti. Emir Kaan'ın pasıyla ceza sahasına kadar giren Ethemi'nin içeriye çevirdiği topa müdahale etmek isteyen Cebrail'i kayarak yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
73'üncü dakika Guilherme'nin sol kanattan serbest vuruşunda altıpas üzerinde topa yükselen Calvo'nun kafa vuruşu kaleci Jensen de kaldı.
Karşılaşma İstanbulspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2023-02-02 19:12:46
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